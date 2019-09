Vardarbībai ir piecas dažādas formas – fiziska, verbāla, emocionāla, seksuāla vardarbība un nevērīga izturēšanās. Pirmās četras visbiežāk piemin tad, kad runājam par vienaudžu vardarbību, bet piekto – attiecībā uz bērna un vecāku attiecībām. Taču nereti gaismā nāk arī gadījumi, kad kādu no vardarbības formām pret bērnu pielieto pedagogi.

Turpinot tēmu par vardarbību izglītības iestādēs (šīs "sērijas" pirmo rakstu atradīsi šeit), šoreiz piedāvājam iepazīties ar pieredzes stāstiem no skolu ikdienas, ar tiem aicinājām dalīties mūsu lasītājus. Tiesa, vienā no šiem stāstījumiem, pēc mammas teiktā, reāla vardarbība netika sagaidīta, nocērtot šo iespēju jau saknē, bet otrs stāsts ir vēl no citas pozīcijas, trešais – par vainīgā meklēšanu un atgriešanos sākumpozīcijā. Nākamais raksts par tēmu būs no skolu pozīcijas – vai un kā tās tiek galā ar vardarbību skolā.

Tātad saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas skaidrojumu vardarbībai ir piecas formas.

Fiziska – tās ir visas darbības, kuru mērķis ir nodarīt sāpes. Uz šo vardarbības veidu var attiecināt grūstīšanu, sišanu, klupināšanu jeb kājas likšanu priekšā u. c. darbības.

Verbāla – tie ir vārdiski izteikumi ar mērķi sāpināt, aizskart. Ar to jāsaprot apsaukāšanās, ļauna izjokošana, apsmiešana.

Emocionāla – tā ir izslēgšana no grupas, draudu izteikšana.

Seksuāla – kad bērni un jaunieši tiek piespiesti iesaistīties seksuālās darbībās.

Piektā vardarbības forma – bezrūpība un nevērīga izturēšanās.