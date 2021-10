Kādas iespējas atvadīties no mirstošiem Covid-19 pacientiem slimnīcās klātienē

Laikā, kad slimnīcās ir liegts apmeklēt pacientus, kādas ir iespējas atvadīties no pacientiem ar Covid-19, kam ārsti neprognozē iespēju izdzīvot? Ar šādu jautājumu vērsāmies Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, SIA "Vidzemes slimnīca" un SIA "Liepājas slimnīca".

"Neskatoties uz to, ka šobrīd slimnīcā ir liegts apmeklējums trešajām personām, situācijās, kad nepieciešams atvadīties no Covid 19 pacienta ar smagu slimības gaitu, kuram nav labas izdzīvošanas prognozes, atvadīties var gan tad, ja viņš ir intensīvajā terapijā, gan, – ja kādā no zemāka līmeņa struktūrvienībām. Pirms tam ir individuāli jāvienojas ar ārstējošo ārstu un virsmāsu vai atbildīgo māsu, kad un kā tas notiks. Intensīvās aprūpes terapijā pacienti atrodas individuālajos boksos un tikšanās notiek, apmeklētājam uzvelkot individuālos aizsarglīdzekļus un ievērojot epidemioloģiskās prasības.. Nav konkrēta limitēta tikšanās laika, bet, aicinām būt saprotošiem. Ja pacientam tobrīd ir vajadzīgs medicīniskais atbalsts, tikšanās notiek kopā ar ārstniecības personu, visbiežāk medicīnas māsu. Ja pacients jau ir miris, viņu ar piederīgo atstāj divatā," stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas galvenās māsas vietniece virsmāsa Eva Cela.

"Atvadīties laižam vienu no piederīgajiem, ievērojot tiesību normas, dzīves pēdējos mirkļos atvadīties ir tikai iespēja laulātajam partnerim vai pirmās pakāpes radiniekiem. Diemžēl ne vienmēr varam nodrošināt psihoemocionālu atbalstu tuviniekiem," norāda Cela.

Vai gadījumā, piemēram, ja pacientam ir vairāki bērni vai tuvinieki, kas vēlas tikties, vai iespējams katram no viņiem atsevišķi tikties? "Katrs gadījums ir individuāls un to izskatām individuāli, arī vadoties no konkrētā brīža situācijas struktūrvienībā," uzsver Eva Cela, "Kas attiecas uz mirušiem pacientiem, viņi nodaļā paliek vēl stundu, un atvadīšanās ir šajā laikā ietvarā limitēta. Tālāk mirušais pacients nonāk patoloģijas institūtā prozektūras nodaļā."

Savukārt ar pacientiem, kam ir prognozes izveseļoties, klātienē tikties nedrīkst, taču medicīnas personāls palīdz ar dažāda veida elektronisko saziņu: "Ja pacients spēj pats kontaktēties caur telefonu vai videozvanu, tas tiek atbalstīts. Ja cilvēkam ir skābekļa maska vai citādi ir apgrūtināta saziņa caur video, medmāsa vai viņa asistents palīdz to noņemt un palīdz veikt videozvanu. Nav šaubu, ka mājas sienas un saruna ar piederīgajiem ir būtisks atbalsts atlabšanā.



Esam saņēmuši arī atbalstu no LMT, kuri piedāvāja skārienjūtos telefonus, jo vecajiem cilvēkiem ne vienmēr tādi ir, bet saziņa caur video ir emocionāli stiprinoša.

Mēs ļoti daudz diskutējām par iespēju tikties klātienē ar jebkuru Covid-19 pacientu, zinām, ka Eiropā šādas iespējas ir un nav tik striktu ierobežojumu, tomēr mūsu veselības aprūpes kapacitātē un esošajā menedžmenta mums tādas iespējas nav," norāda Eva Cela.

Liepājas slimnīcā tikties ar Covid-19 slimojošu pacientu, kam ir zemas izredzes izdzīvot, ir iespējama, to saskaņojot ar ārstējošo ārstu. "Tas attiecas ne tikai uz Covid-19 pacientiem, bet visiem, kuriem ir prognozes par drīzu aiziešanu. Individuāli saskaņojot, iespējams tikties arī ar pacientiem reanimācijā," stāstīja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

SIA "Vidzemes slimnīcā" šobrīd smagi slimos pacientus karantīnas dēļ apmeklēt ļauts vienam piederīgajam uz 15 minūtēm, informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila.