Kādos gadījumos un kur bērnam ir iespēja saņemt valsts apmaksātas brilles vai kontaktlēcas

Ir vecāki, kuriem papildus ikgadējām rūpēm par jaunu apavu un drēbju iegādi bērniem, ir jādomā arī par to, kā atlicināt naudu jaunu briļļu iegādei. Lai finansiāli atvieglotu dzīvi vecākiem, kuru bērni bez brillēm vai lēcām nekādi nevar iztikt, valsts ik gadu apmaksā noteiktu skaitu briļļu, kontaktlēcu un speciālo lēcu bērniem, kuriem konstatētas konkrētas ar redzi saistītas problēmas.

Briļļu lēcu, briļļu ietvaru un kontaktlēcu izrakstīšana un arī iegāde tiek apmaksāta bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija – tuvredzība (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija – tālredzība (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D) un citos gadījumos. Ar pilnu diagnožu sarakstu, kas ļauj bērnam pretendēt uz valsts apmaksātām brillēm un lēcām vari iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Kaut daudzas no šīm diagnozēm ir jau iedzimtas, nereti bērna redzi var pasargāt jau savlaicīgi. Kā to izdarīt, lasi šajā rakstā.

Lai iegūtu bezmaksas brilles vai kontaktlēcas, vispirms bērnam kopā ar vecākiem jādodas vizītē pie ģimenes ārsta, kurš tālāk mazo pacientu nosūta uz Bērnu redzes aizsardzības centru Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Ja Bērnu redzes aizsardzības centra acu ārsti apstirpina, ka bērnam ir kāda no iepriekš minētajām diagnozēm, kuru gadījumā pienākas valsts apmaksātas brilles vai lēcas, tad tiek izrakstīta recepte, ar kuru tālāk var doties pie briļļu izgatavotāja.

Valsts apmaksātas kontaktlēcas, briļļu ietvarus un plastikāta lēcas var pasūtīt un saņemt lielākajās Latvijas pilsētās. Ar veikalu sarakstu vari iepazīties te.

Valsts apmaksā gan briļļu ietvaru, gan lēcu, gan optiķu darbu līdz noteiktai summai, ar kuru vari iepazīties te. Taču, ja izvēlētās optikas preces cena pārsniedz valsts apmaksāto, starpību starp valsts apmaksāto cenu un izvēlēto preces cenu sedz pacients vai viņa piederīgie, par to atsevišķi vienojoties ar optikas veikala pārstāvi, kurā tiek pasūtīta prece. Kā norāda Vienības gatves optikas vadītāja Ieva Degtere, 70 procentos gadījumu tā arī notiek. Taču, ja līdzekļi to atļauj, tad tas ir gluži saprotami – vecāki vēlas saviem bērniem nodrošināt to labāko, it sevišķi ja tas skar tik būtisku lietu kā bērna redze.

Bet, ja trūkst skaidrības par to, ko izvēlēties – brilles vai kontaktlēcas, izlasi šo rakstu, kurā savu viedokli izpauž Bērnu klīniskās universitātes acu ārste Una Epnere.

