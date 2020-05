Kalnciema kvartāla galerijā atklās Ēsteres Zemītes izstādi 'Pazudušie bērni'

Kalnciema kvartāla galerijā no 28. maija līdz 13. jūnijam būs apskatāma Ēsteres Zemītes personālizstāde “Pazudušie bērni”, kurā atainoti mākslinieces gleznotie Kapseļu ielas aprūpes centra bērnu portreti, informē galerijā.

Ēstere Zemīte ir gleznotāja un sociālā darbiniece, beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu 1997. gadā, iegūstot maģistra grādu mākslā, un Sociālā darba augstskolu "Attīstība" 2003. gadā, iegūstot maģistra grādu sociālajā darbā. Ēsteres personālizstādes notikušas gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, no kurām lielākā 2018. gada izstāde rīkota VEF Kultūras pilī, Rīgā. Viņas gleznas atrodas gan muzeju, gan privātās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

Kopš 2018. gada aprīļa Ēstere strādā VSAC "Rīga" filiālē "Rīga" Kapseļu ielā par sociālo darbinieci, kurā dzīvo 30 bērni, no kuriem 20 bērni ir palikuši bez vecāku gādības. Visi bērni ir ar smagiem funkcionēšanas traucējumiem jeb ar invaliditāti. Bērni ir vecumā no pieciem līdz 18 gadiem. Aprūpes centra bērni ir izstumti no sabiedrības gan savas invaliditātes dēļ, gan tādēļ, ka viņiem nav vecāku, kas viņus varētu aizstāvēt, par viņiem iestāties un cīnīties. Aprūpes centrā tiek nodrošināta bērnu aprūpe, tomēr pat vislabākie apstākļi nevar aizvietot vecāku mīlestību un rūpes. Portreti ir Ēsteres veids, kā parādīt katra bērna skaistumu, unikalitāti, mirdzumu, ko bērns ienes pasaulē. Tas ir veids, kā pateikt, ka bērns ar invaliditāti ir tāds pats bērns kā visi pārējie, tikai viņam nepieciešams lielāks atbalsts, īpašs atbalsts un rūpes ne tikai no tuvākajiem aprūpētājiem, bet arī no apkārtējās sabiedrības – no skolām, no mediķiem, no līdzcilvēkiem. Tāpat kā jebkurš bērns, arī bērni ar invaliditāti ienes milzīgu prieku mūsu dzīvēs, ja mēs bērnu satiekam bez aizspriedumiem un atveram savas durvis. Portreti ir atgādinājums mums visiem – katrs bērns aprūpes centrā gaida savu ģimeni – cilvēkus, kas uzņemsies mīlestības pilnu gādību par bērnu, izvedīs viņu cauri bērna priekiem un sāpēm, dos viņam drošību, stabilitāti un iespēju attīstīties, kas nav un nebūs iespējama institūcijā.

Izstādē skatāmie bērnu portreti ir tapuši pēdējā gada laikā. Tie gleznoti uz audekla akrila un pasteļu tehnikās.

Izstāde apskatāma Kalnciema kvartāla galerijā līdz 13. jūnijam katru dienu no pulksten 10 līdz 18, izņemot svētdienas. Ieeja bez maksas.

Izstādes atklāšana notiks 28. maijā no pulksten 18 līdz 20. Apmeklējot izstādi, galerijas pārstāvji lūdz ievērot distanci, mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī ievērot visus nepieciešamos drošības noteikumus.