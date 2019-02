Kalnciema kvartālā notiks otrreizējās pārstrādes darbnīcas maziem un lieliem

Pavasaris jāsāk ar jaunām idejām, tāpēc 2. martā no pulksten 10.00-16.00 ikgadējo Kalnciema kvartāla "Urbāno pavasari" iesildīs tirgus un divas otrreizējās pārstrādes darbnīcas, kas patiks ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

No pulksten 12 līdz 14 bērni kopā ar Elīnu Pekšēnu no Rīgas Dabaszinību skolas un "Homo ecos" varēs gatavot īpašus pavasara sveicienus sev, vecākiem un draugiem. Otrreiz izmantojot papīra atgriezumus un vecās avīzes, taps pārsteiguma dāvaniņas un pastkartes, kurās tiks iestrādātas ziedu sēkliņas. Dāvanu saņēmējam vien atliks to ielikt augsnē, lai jau pēc neilga laika priecātos par pavasara asniem un krāšņiem ziediem.

Savukārt no pulksten 11 līdz pat 15 apmeklētāji kopā ar stikla mākslinieci Martu no "Ledenes" nesteidzīgā, meditatīvā noskaņā no maziem stikla gabaliņiem veidos pavasarīgu stikla dekoru, ar ko izrotāt balkonu, mazdārziņu vai mājas interjeru. Pēc nodarbības dekori ceļos uz "Ledenes" darbnīcu, kur tiks karsēti stikla kausēšanas krāsnī 12 stundas. Gatavos dekorus varēs saņemt 9. martā.

Dalība visos pasākumos bez maksas.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.