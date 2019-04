Kāpēc daudziem vecākiem viens bērns ir mīļāks par otru

Tavām un bērnu attiecībām ir dziļas saknes



Tu ar katru no bērniem kontaktējies dažādāk, un tam ir savi iemesli. Dažreiz tie izriet no attiecību pieredzes ar paša vecākiem un citiem ievērojamiem pieaugušajiem no pagātnes. Kāds no bērniem ar ārieni, raksturu var atgādināt mīļo vectētiņu vai vecmāmiņu, un tad tu pret viņu izjutīsi īpaši siltas jūtas. Cits bērns var kaut kādās situācijās uzvesties līdzīgi kā kāds no paša vecākiem, ar kuriem nav bijusi laba saskaņa un ar kuriem bijuši bieži strīdi. Un tad viņš ar savu rīcību, pašam to nemaz negribot, provocēs negatīvu reakciju.

Ņemot vērā, ka bērnībā gūtā pieredze var ietekmēt attiecības ar saviem bērniem, apdomā, ar ko tavas jūtas pret bērnu ir unikālas un kā tās ietekmē kāda sveša ietekme. Nepieciešamības gadījumā ir vērts pakoriģēt savstarpējās komunikācijas veidu ar dēlu vai meitu un atbrīvoties no tavas pagātnes nastas.

Bērni var būt spogulis, kas atspoguļo tavu personību



Mēs dažādi reaģējam uz mūsu bērna īpašībām, kuras redzam paši sevī. Personīgās iezīmes, ar kurām esam apmierināti, mēs labprāt bērnos pieņemam. Savukārt, kad "spogulis" parāda to, kas mums nepatīk, vai to, ko neesam gatavi paši par sevi atzīt, bieži izjūtam kā diskomfortu. Tā rezultātā mēs cenšamies izvairīties no satikšanās ar saviem trūkumiem vai arī izrādām naidīgumu un pat agresiju, skaidro speciāliste.



Tavas jūtas pret bērniem var būt nepastāvīgas



Atceries, ka attiecības ar bērniem nepaliek nemainīgas. Tās ir dinamiskas, tās attīstās atkarībā no tā, kā mēs paši un mūsu bērni pieaug, saņem jaunu pieredzi, piedzīvo prieku un grūtības. Kādā brīdī tu vari sajust lielu saikni ar vecāko bērnu, bet pēc gada pēkšņi piedzīvot īpašu tuvību ar jaunāko. Kad tu pamani šīs izmaiņas, pacenties paanalizēt to iemeslus.



Meklējot izaugsmes zonas



Beigu beigās tavas attiecības ar bērnu ir vienkārši attiecības, kurās vienmēr atrodas vieta veiksmēm un zaudējumiem, un vienmēr pastāv iespēja attīstībai. Prasme pārskatīt kaut kādus notikumus un savlaicīgi pieņemt nepieciešamos mērus, saprast, kādi faktori konkrētajā brīdī ir svarīgi, palīdzēs attiecībām uzplaukt. Lai gan tu vari mīlēt bērnus dažādi, svarīgi, lai viņi visi saņemtu līdzvērtīgu uzmanību, siltumu un rūpes.

Un tātad – nebaidies atzīt, ka konkrētajā brīdī tev var būt kāds mīlulītis. Pēc tam veic nākamo soli – pacenties saprast, kā šis fakts var nostrādāt uz attiecību tuvināšanos un to nostiprināšanos ar visiem ģimenes locekļiem, iesaka psiholoģe.