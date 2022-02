Kapsulas garderobe bērniem – veidošanas ieteikumi

Bērni aug kā sēnes pēc lietus, tāpēc viņu garderobes plānošana ir liels izaicinājums. Atbildi uz jautājumu, vai iepirktās drēbes derēs arī nākamajā sezonā, nevaram paredzēt, tāpēc bieži vien par bērnu apģērbu nākas pamatīgi patērēties. Vai atbilde varētu būt kapsulas garderobe?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieredzē dalās "Nordic Summer Set" radītāja Anete Antoneviča.

Kas ir kapsulas garderobe?

"Kapsulas garderobe ir apģērbu kopums, kas savā starpā ir viegli kombinējams un būtu viegli pielāgojams jebkurai situācijai. Vecāki ļoti labi zina, cik grūti ir saprast, kā ģērbt bērnu. Ne tikai strauji mainīgo laikapstākļu dēļ, bet arī pašu bērnu aktivitātes intensitātes dēļ. Rezultātā: lielākoties tiek iepirkti pārlieku daudz dažādiem apstākļiem paredzēti apģērbi, kas reti tiek valkāti.

Veidojot kapsulas garderobi, svarīgi izvērtēt, kādas ir apģērba nepieciešamības. Ja pieaugušo garderobes kontekstā vairāk tiek domāts par vietu vai situāciju, bērna kapsulas garderobes fokuss ir uz aktivitāti un apstākļiem. Bērnu apģērbam ir jābūt funkcionālam, ērtam un universālam.

Veidojot bērna kapsulas garderobi, svarīgi izvērtēt, vides mainīgumu – silts, slapjš, vējains, auksts un tamlīdzīgi. Apģērbu kolekciju ir svarīgi veidot papildinošu, atceroties par tērpšanos kārtās. Piemēram, nav nepieciešams bērnam pirkt vairākas dažādu biezumu virsjakas. Pietiek, ja ir viena vēju un mitrumu aizturoša virskārta, zem kuras vajadzības gadījumā var vilkt vesti un/vai džemperi. Bērna kapsulas garderobe būs efektīva, ja izvēlētie apģērbi būs kvalitatīvi un funkcionāli.

Cena par vienu vilkšanas reizi

Neeksistē tāda lieta kā lēts apģērbs. Katrai drēbei ir cena, ko mēs par to maksājam. Ja mēs nopērkam kādu apģērbu par 10 eiro, bet uzvelkam to vienu vai divas reizes, tā ir ļoti dārga cena par vienu reizi. Ja nopērkam apģērbu par 50 eiro un valkājam to trīs reizes nedēļā un vairākus gadus, tā ir ļoti izdevīga cena. Ar bērnu apģērbiem šo kļūdu pieļaujam itin bieži – nopērkam vairākus apģērbus, lai tos var mainīt, bet tie ir grūti kopjami, neizturīgi un neērti. Finanšu un dabas saudzēšanas skatījumā viedāk ir izvēlēties vienu vai divus džemperus, kas ilgi kalpo, kas ir elpojoši un bērnam ērti."

Antoneviča neuzskata, ka vairāku lētāku lietu nopirkšana būs izdevīgāks un ērtāks risinājums it kā ātri augošajam bērnam, kurš tāpat nespēs visu nonēsāt. "Nav nekā ērta trīs izmirkstošās jakās, ko savā starpā mainīt, ja var nopirkt vienu dārgāku jaku, kas neizmirkst."

Funkcionāls apģērbs kā galvenais izvēles kritērijs

"Funkcionāls apģērbs ir tāds, kas veic kādu konkrētu funkciju – aizsargā no mitruma caurlaidības un nodilumiem vai ir universāls un viegli pielāgojams dažādām situācijām. Bērna attīstībai svarīgi ir dauzīties, spēlēties un smērēties. Apģērbam ir svarīgi būt tādam, kas pasargā tā saimnieku no sakaršanas, atdzišanas un samirkšanas, kamēr viņš izzina pasauli.

Drēbēm ir jākalpo bērna vajadzībām un tām ir jānodrošina kustību brīvība, tām jābūt izturīgām un elpojošām. Nav nepieciešams pārspīlēt, jo bērnam pašam līdz noteiktam vecumam nav svarīgi, cik daudz un dažādi apģērba gabali ir viņa garderobē. Bērns pats labprāt izvēlas to, kurā viņam ir visērtāk. Veidojot kapsulas garderobi bērnam, svarīgi atcerēties, ka labāk mazāk nekā vairāk. Tas ļaus ieekonomēt gan naudas līdzekļus, gan iepirkumiem nepieciešamo laiku, kā arī būs labs piemērs bērnam par ilgtspēju un dabai draudzīgām izvēlēm.

Kapsulas garderobes izveide bērniem ir ne tikai iespējama, bet ir ļoti vēlama. Izvēloties savstarpēji papildinošus apģērbus, kas gatavots no kvalitatīva un funkcionāla materiāla, ir iespējams būtiski samazināt ne tikai bērna garderobi, bet arī ilgtermiņā ekonomēt savus resursus."