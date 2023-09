Kārlis Būmeisters no mūzikas elkiem ir iemācījies neaizrauties ar apreibinošām vielām

Kārlis Būmeisters ir ne tikai dziedātājs, kas sevi pierādījis uz lielās Eirovīzijas skatuves un citur, bet arī Eiropas Parlamenta frakcijas padomnieks. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš stāsta par deviņdesmitajiem gadiem, kad ietekmējies no elkiem ne tikai mūzikas, bet arī alkohola un narkotikas jautājumos.

Raidījuma vadītājam Paulam Timrotam Būmeisters stāsta, ka, augot deviņdesmitajos gados, viņa mūzikas elkiem jau bijis pāri četrdesmit: "Intervijās, kad tika uzdots jautājums par alkoholu un narkotikām, tad frāze faktiski visiem bija vienāda, – ka tās bija vienas no švakākajām lietām, ko viņi ir darījuši. It sevišķi jaunajiem mūziķiem iesaka ar to neaizrauties." Tā Būmeisters iepazinis, piemēram, Oziju Osbornu, Elisu Kūperu un grupu "Aerosmith", kuri tajā laikā daudziem bijuši elki jeb paraugi.

"Tas bija tas, kā es viņus iepazinu. Man likās – cik forši. Tādēļ arī man tās visas, tādas ņiprās atkarības, gāja absolūti secen," atklāj Būmeisters. Uz Timrota minēto, ka vecāki par to noteikti var būt tikai priecīgi, dziedātājs piebilst: "Domāju, ka viņiem nav par ko sūdzēties." Jautājot par to, kāda ir paša radītā mūzika, Būmeisters stāsta: "Mūzika, ko es pats radu, ir vienkārši saruna pašam ar sevi. Tāds meditatīvais moments. Tas, ja kāds to izdomā nospēlēt radio stacijā, ir tāds foršs bonuss."

Viņš turpina: "Mūzika ir primāri sev." Tas arī bijis iemesls, kāpēc pēc panākumiem Eirovīzijā, Būmeisters nav "meties iekšā", bet bijis mūzikas lauciņā piesardzīgs. "Es nevaru teikt, ka tas ir kaut kas simtprocentīgi labs. Pieņemsim, ja es no sešu gadu vecuma būtu gājis riktīgi iekšā mūzikā, nezinu kas es būtu. Bet izvēles ir izdarītas tādas kādas ir, atliek tikai reflektēt un ar tevi analizēt," viņš skaidro.

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties te.