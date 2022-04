“Karš,” uz bērna jautājumu par to, kas notiek Ukrainā, atbildēja audzinātāja bērnudārzā, kurā mācās bērni no krievvalodīgām ģimenēm. Šī situācija izraisīja asu diskusiju vecāku vidū, kurā daļa vecāku uzstāja, ka audzinātājai sava politiskā nostāja jāpatur pie sevis un ka viņai nevajadzētu aizmirst, ka strādā krievvalodīgā dārziņā. Kā audzinātājai vajadzēja rīkoties šādā situācijā, vaicā viens no vecākiem, piebilstot, ka pats aizstāv audzinātājas viedokli.

"Mūsu bērna grupiņā ir gandrīz 20 bērnu, daži no tiem ir Krievijas pilsoņi, bet daži– ukraiņu bēgļu atvases. Mani nepatīkami pārsteidza, uztrauca un, jā, arī saniknoja atgadījums bērnudārzā, kad viens no bērniem pajautāja par to, kas notiek Ukrainā, un audzinātāja godīgi bija atbildējusi: "Karš!"" stāstu iesāk kāda bērna tēvs. "Pēc šī paziņojuma mūsu vecāku čats burtiski uzsprāga! Viena no mammām, Krievijas pilsone, agresīvi sāka pārmest audzinātājai, ka viņa ko tādu ir atļāvusies, jo runāt par karu ar piecgadnieku esot nepieņemami, paust savu politisko nostāju – vēl jo vairāk! Viņasprāt, audzinātājai vajadzēja darīt visu, lai uz šo jautājumu neatbildētu." Pārsteidzošākais esot bijis lielais citu vecāku atbalsts audzinātājas nosodījumam.

Tēvs ir neizpratnē par to, vai ir vadlīnijas, kā šajā situācijā rīkoties. Kā ar bērniem runāt par karu? Vai ar bērniem vispār par to jārunā? "Es absolūti esmu audzinātājas pusē un esmu pateicīgs, ka viņa ar mūsu bērniem par to runā, bet ko iesākt ar vecākiem, kas tā nedomā?" viņš vaicā.