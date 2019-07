Karuselis, vilcieniņš un krāsainu smilšu spēles – Valmieras pilsētas svētkos daudz aktivitāšu bērniem

Nākamajā nedēļas nogalē, kad Valmierā svinēs pilsētas svētkus, ģimenes ar bērniem sagaida plaša aktivitāšu programma un radošās darbnīcas, informē Valmieras Kultūras centra sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Tarbuna.

27. jūlijā no pulksten 10 Valmieras Kultūras centra laukumā – Bērnu piedzīvojumu parks, kur ikviens varēs piedalīties atrakcijās, radošās un sportiskās aktivitātēs. Pasākuma apmeklētāji varēs veidot papīra raķetes, spēlēt lielformāta spēles, darboties mālu darbnīcā, izgatavot galvas rotas un piespraudes, kā arī apgūt šūšanas prasmes un izgatavot savu spēli. Bērnu piedzīvojuma parka programmu piedāvās pirmsskolas izglītības iestāde "Buratino", Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda" un Valmieras Bērnu sporta skola. Kā jau vasarā un svētkos pieklājas, būs arī baseins ar peldlīdzekļiem, bērni varēs vizināties ar vilcieniņu un ķert vēju karuselī. Tāpat svētkos varēs izspēlēt krāsaino smilšu spēles, iegūt hennas tetovējumu vai skaistu sejas gleznojumu, doties izjādēs ar rotaļu ponijiem vai piedalīties "aklajā randiņā ar grāmatu". Mazos apmeklētājus svētkos sveiks Runcis Rūdis un Bebrs Bruno, kuri labprāt atbildēs uz bērnu jautājumiem par vispārējo drošību.

Savukārt Valmieras Kultūras centrā no pulksten 11 līdz 14 norisināsies koncertprogramma "Esmu mazais valmierietis". Koncertā dzirdēsim vokālo popgrupu "Lizantes", bērnu vokālās studijas "Smaidiņi" uzvedumu "Pasaka nesaka, pasaka pasaka", kā arī varēs noskatīties koncertuzvedumu "Vali, mierā!" un izrādi "Vinnijs Pūks ar saviem draugiem". Koncertuzvedumā "Vali, mierā" ar Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu, popgrupas "Notiņas" un aktieru līdzdalību klātesošie varēs doties neparastā ceļojumā, labāk iepazīstot savu pilsētu – Valmieru. Katrā pilsētā ir savas īpašas vietas, kas raksturo tieši šo pilsētu. Vai mēs tās zinām? Vai zinām teikas un vēsturi, kas saistītas ar šīm vietām? Ja mēs to uzzinām un iepazīstam, tad kā puzles gabaliņus varam salikt savas pilsētas vārdu no jauna. Koncertuzveduma režisore – Santa Tanenberga.

No 25. līdz 28. jūlijam Valmieras 5. vidusskolas sporta laukumā darbosies "Annels" atrakciju parks.

Plašāka informācija par Valmieras pilsētas svētkiem atrodama pilsētas mājaslapā.