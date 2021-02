Kas šodien ir mana prioritāte? Deviņi ieteikumi vecāku mieram mājmācībās

5. Lūdz palīdzību! Tev nav vienam pašam jātiek ar visu galā. Un nav jāgaida, ka apkārtējie ieraudzīs, ka esi uz izmisuma robežas un piedāvās palīdzēt. Tev ir tiesības lūgt atbalstu. Un nepieciešamības gadījumā var meklēt arī profesionālu psiholoģisku un emocionālu atbalstu!



6. Atceries, ka tava bērna skolas darbiem nav jābūt izpildītiem perfekti! Vēl jo mazāk – tev tie nav jāizpilda bērna vietā! Bērns drīkst kādu uzdevumu neizpildīt līdz galam, bērns drīkst nesaprast un mācīties lūgt palīdzību. Tāpat atvasei ir jāmācās, ka reizēm uz palīdzību ir jāpagaida. Tas ir pilnīgi normāli un ilgtermiņā sniegs tavam skolēnam daudz vairāk nekā perfekti izpildīti skolas darbi, kas tiek paveikti abpusējos strīdos un lielā nogurumā.



7. Aicini savu skolēnu palīgā mājas soļa veikšanā, piemēram, kopīgi gatavojiet vakariņas! Arī tā ir mācīšanās, un kurš teicis, ka mazāk svarīga par latviešu valodas vai kāda cita mācību priekšmeta uzdevumiem? Tādējādi bērns apgūs jaunas prasmes, un jūs kopīgi pavadīsiet laiku, pārrunājot dienas gaitas un gatavojoties nākamajai attālinātai mācību dienai.

Foto: Shutterstock

8. Atceries par režīma nozīmi un ievēro to! Turklāt – režīms ir svarīgs gan bērniem, gan mums pieaugušajiem. Iespējams, ir vērts svētdienā kopīgi sagatavot nākamās nedēļas mācību plānu un novietot to bērnam redzamā vietā?

9. Visbeidzot – atceries, ka arī tev reiz bija septiņi, astoņi un deviņi gadi. Mēģini uz brīdi sevi atcerēties tajā laikā. Kā tu varētu justies, ja būtu jāmācās no mājām, ikdienā nesatiktu savus draugus? Kādu atbalstu tu būtu vēlējies saņemt no saviem vecākiem, no skolotājiem un klasesbiedriem? Bet varbūt gluži pretēji – cik daudz brīvības tev būtu nepieciešams?