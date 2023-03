Katrā grupiņā un klasē 25-30 procentiem bērnu ir uzvedības problēmas; sāk atbalsta projektu

Bērnu slimnīcas fonds no šā gada 1. janvāra sācis īstenot projektu ar mērķi izveidot atbalsta sistēmu skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem ar uzvedības grūtībām izglītības iestādēs.

Bērnu uzvedības traucējumi, saskarsmes grūtības un vardarbība jau ilgstoši ir nopietna problēma sabiedrībā. Katrs ceturtais vecāks atzīst, ka nezina, kā risināt bērna uzvedības problēmas, piemēram, agresiju bērnudārzā vai skolā. Atsevišķu izglītības iestāžu speciālisti norāda, ka katrā grupā un klasē vidēji pat 25–30 procentiem bērnu ir vērojamas uzvedības problēmas, vardarbības izpausmes, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma veida traucējumi, kas ietekmē kopējo mikroklimatu pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.

Sabiedrība Latvijā lielākoties bērnus ar dažādām uzvedības grūtībām skolas vidē uztver negatīvi, pat nosodoši (norādot uz vecāku vainu, neaudzināšanu un citiem faktoriem). Lielākoties tādēļ, ka nezina konkrēto situāciju un to, kā rīkoties saskarē ar bērniem ar uzvedības grūtībām. Taču problēma nav tik viennozīmīga un lielākajā daļā gadījumu balstās uz dažādiem izskaidrojamiem un par labu vēršamiem aspektiem.

Pagājušajā gadā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika virzīta iecere skolu direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē. Grozījumi likumā paredzētu skolu direktoriem ļaut izlemt par skolēna izglītošanos ģimenē, nevis skolā, ja skolēns veicis atkārtotu vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Šī iniciatīva izsauca plašu rezonansi sabiedrībā un bērnu tiesību aizstāvošo organizāciju iebildumus. Arī Bērnu slimnīcas fonds publiski iestājās pret šo ieceri un ir apņēmies realizēt projektu, kura īstenošanas gaitā tiktu padziļinātāk izpētīta šī problēma un rasti ilgtspējīgāki risinājumi, lai bērni ar uzvedības traucējumiem tiktu nevis izolēti, bet saņemtu atbalstu un veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā.

"Pasaules dati liecina, ka 10-20 procenti bērnu un pusaudžu saskaras ar mentālās veselības grūtībām, kas var izpausties arī kā uzvedības traucējumi. Latvijā skola tradicionāli tiek uzverta tikai un vienīgi kā akadēmisku zināšanu apguves vieta, taču citviet pasaulē skola ir arī primārās profilakses līmenis, kas mazina mentālās veselības riskus. Ir pierādīts, ka gan uzvedības, gan garastāvokļa traucējumus, piemēram, trauksmi, var mazināt, mainot skolas vidi un ieviešot pierādījumos balstītas programmas. No pieredzes Bērnu slimnīcas fondā redzam, ka skolas atsakās no bērniem, kuriem objektīvi būtu iespējas mācīties skolu vidē, ja vien tiktu nodrošināts atbilstošs resurss.

Savukārt Bērnu un pusaudžu resursu centra speciālisti ik dienu sniedz atbalstu pusaudžiem, kuru mentālās veselības grūtības ir cieši saistītas ar skolas vidi. Ir pierādīts, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem veselības priekšnosacījumiem, un cilvēki ar augstāku izglītības līmeni dzīvo ilgāk un ir veselāki. Tādēļ ir jārūpējas, lai ikvienam bērnam Latvijā ir iespēja apgūt akadēmiskas zināšanas skolas vidē, kas ir atbalstoša un arī atbilstoša bērna vajadzībām," pauž Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

"Mēs nevaram lēmumus pieņemt vienpusīgi, neizprotot abu pušu perspektīvas. Protams, skolās neviens nedrīkst ciest no vardarbības, un mums ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu vienaudžu vardarbību, izaicinošu uzvedību un visa veida destrukciju. Tajā pašā laikā vienmēr jautājums ir arī par to bērnu un pusaudžu, kuri izturas agresīvi, kā arī viņu tuvinieku vajadzībām – ar kādām grūtībām viņi netiek galā, kādas ir viņu iekšējās cīņas un kādi resursi trūkst. Ir svarīgi atrast citus veidus, kā palīdzēt risināt šīs grūtības bez agresīvas uzvedības, un to varam izdarīt, izprotot gan šo bērnu un jauniešu emocijas un viņiem nepieciešamo atbalstu, gan to, kā skolas un pedagogi ir mēģinājuši risināt problēmas iepriekš – lai rezultātā palīdzētu izveidot jaunu atbalsta sistēmu Latvijā," uzsver Latvijas Universitātes asociētā profesore, klīniskā psiholoģe un psihoterapeite Ieva Bite.

Foto: Shutterstock

Izglītības sistēmā būtu nepieciešama atbalsta programma, kas veicinātu skolēnu (tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu) pozitīvu garīgo labklājību un mazinātu bērnu emocionālās attīstības riskus. Intervences programmu pētījumi rāda, ka kompleksa pieeja jeb multimodāla intervence bērna uzvedības problēmu, bērna attīstības vai psihiskās veselības traucējumu gadījumos ir efektīvāka ilgtermiņā, ko pierāda arī vairākas veiksmīgas programmas ārvalstīs, piemēram, Beļģijā, Norvēģijā, ASV un Austrālijā.

Tāpēc Bērnu slimnīcas fonds no 2023. gada 1. janvāra īsteno Sabiedrības interācijas fonda finansētu projektu "Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu (skolēnu ar uzvedības problēmām) interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu". Projekta mērķis ir sniegt informatīvi izglītojošu atbalstu un interešu aizstāvību bērniem ar uzvedības grūtībām, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī, sadarbībā ar nozares profesionāļiem un lēmumpieņēmējiem, izstrādāt "Iekļaujošas izglītības Atbalsta plānu 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē", kas vērsts uz bērnu ar uzvedības problēmām sekmīgu iekļaušanu izglītības apguves procesā, nepieciešamo atbalsta pakalpojumu iekļaušanu valsts apmaksātā atbalsta sistēmā.

Projekta gaitā iecerēts:

veikt kvalitatīvu pētījumt sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem, kura gaitā tiks padziļināti intervēti vecāki, jaunieši ar agresīvu uzvedības pieredzi un pedagogi;

veikt analītisku pētījumu par citu valstu praksi (pieredzi) ar bērniem ar uzvedības grūtībām gan izglītības sistēmā, gan pētot labās prakses piemērus starpinstitucionālai sadarbībai;

veidot raidierakstu ciklu "Bērni ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā";

organizēt diskusijas un domnīcas ar lēmumpieņēmēju un nozares profesionāļu iesaisti par bērnu ar uzvedības grūtībām veiksmīgu iekļaušanu izglītības sistēmā;

izstrādāt "Iekļaujošas izglītības Atbalsta plānu 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē";

veidot informatīvi izglītojošus atbalsta materiālus (elektroniskā formā).

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar uzvedības grūtībām izglītības sistēmā izaicinājumiem un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta laikā tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā, ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības, un izstrādāts "Iekļaujošas izglītības Atbalsta plāns 2024. – 2028. gadam bērniem ar uzvedības grūtībām skolu vidē".

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1. janvāris - 2024. gada 31. oktobris.