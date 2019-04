Klajā nāk latviešu autores piedzīvojumu stāsts par diviem brāļiem un viņu cīņu ar dabas piesārņojumu

Šopavasar klajā laista jauna grāmata bērniem – Agneses Vanagas stāsts "Plastmasas huligāni". Tas ir piedzīvojumu stāsts par diviem brāļiem un viņu cīņu ar dabas piesārņojumu.

Klāvs ar Intaru nejauši sastop sastop plastmasas maisiņu, kurš ir ne tikai dzīvs un runīgs, bet arī pamatīgi dusmīgs, jo apjautis savu "bezjēdzīgumu". Maisiņš lielveikalā ir netīšām sabojāts un nav izpildījis savu vienīgo uzdevumu - pārnest kaut ko no lielveikala mājās. Tādēļ tas uzvedas kā huligāns dabā un, līdzīgi kā visi pārējie, vienreiz izlietotie un par atkritumiem kļuvušie maisiņi - piņķerējas kokos, šļūkā pa ielām, plunčājas ezeros. Vai ir iespējams izglābt pasauli no plastmasas huligāniem?

"Grāmatu "Plastmasas huligāni" mani iedvesmoja uzrakstīt bērnu neizmērojamā cieņa un mīlestība pret dabu. Kamēr pieaugušie spriedelē par iespējamo rīcību plāniem dabas aizsardzības jomā, bērns pacels kāda nomesto plastmasas maisiņu mežā, nebaidoties sasmērēt rokas. Neesmu sastapusi kaislīgākus dabas aizstāvjus kā bērnus, kuriem ir izstāstītas cilvēces neapdomīgās rīcības sekas," stāsta autore Agnese Vanaga.

Kristīne Garklāva, divu dēlu mamma, TV žurnāliste un Pasaules dabas fonda vēstnese Latvijā: "Grāmatā ir skarti temati, kas aktuāli visai pasaulei, bet sākas tieši ar pašu cilvēku. Stāsts aizrauj ar fantāziju lidojumu, kas liek atskārst - bet tā tiešām ir! Uz ielas gulšņājošu plastmasas maisiņu teju ikviens no mums ir sajaucis ar kaut ko dzīvu. Dzīva ir arī Agneses grāmata, tāpēc, ka, bērni to klausās ar lielu aizrautību un līdzjūtību un arī tāpēc, ka pēc vāka aizvēršanas, vecākiem ir jābūt gataviem sarunai. Grāmata, kas liek mainīties, grāmata, kas atgādina par būtisko un to, ka bērni ir gatavi planētu padarīt labāku. Mums, vecākiem, atliek tikai dot iespēju!"

Grāmata izdota "Jāņa Rozes apgādā". Ilustrāciju autore: Līva Ozola.

