Klasē jauniņais: adaptācijas noteikumi

Iepazīšanās ar jaunu kolektīvu vienmēr ir stress, īpaši bērnam. Situācijas, kad viņam nākas mainīt skolu vai klasi, nav retums, un vecāku uzdevums šajā periodā ir sniegt atbalstu un aktīvu līdzdalību viņa skolas dzīvē, kas ļaus laikus pamanīt bērna uzvedībā kādas izmaiņas un palīdzēs izvairīties no psiholoģiska diskomforta.

Par veiksmīgāku adaptāciju, ja tavam bērnam nācies mainīt klasesbiedrus, portālā "Parents" stāsta bērnu un ģimenes psiholoģe Elēna Konovalova.

Pāriešanu jaunā klasē daudzi bērni uztver visai saasināti, un vecāki uztraucas, pamanot, ka bērns nespēj pierast pie jaunā kolektīva. Par problēmām ar klasesbiedriem var liecināt agresivitāte, bezmiegs un apetītes zudums, izteikts nogurums un mācību sasniegumu krišanās, kā arī bērna noslēgšanās sevī. Bērns var atteikties stāstīt par skolu vai atbildēt monotoni, krasi mainot tēmu, daži bērni vienkārši negrib iet uz skolu un lūdz atgriešanos iepriekšējā klasē, viņi var sākt arī biežāk slimot. Taču dzīve ir dzīve – iemeslu skolas vai klases maiņai var būt dažādi – dzīvesvietas maiņa, konflikts ar skolotāju (skolēniem, skolas administrāciju), vēlme mācīties kādā specializētā skolā vai mainīt bērna attīstības līmenim nepiemērotāku mācību programmu uz atbilstošāku... Katrā gadījumā bērns var saskarties ar nepieņemšanu jaunajā kolektīvā, normālas socializēšanās procesa traucējumiem.

Zemūdens akmeņi

Ar kādām grūtībām var saskarties jauniņais klasē, ar ko visbiežāk tas jāsaista un kā vecāki bērnam var palīdzēt šajā nebūt ne vieglajā periodā?

Būt modram vienam pret otru

Dažreiz šķiet, ka klasē nepieņem jauniņo. Tomēr par to var spriest tikai pēc pāris mēnešiem, kopš brīža, kad jauniņais ienācis kolektīvā, kad adaptācijas process parasti jau noslēdzies. Sākumā piesardzība no citu bērnu puses pat ir visai dabiska, jo klasei un jaunajam klasesbiedram taču ir jāiepazīst vienam otrs. Paskaidro bērnam, ka arī klasesbiedriem ir viņam jāpielāgojas. Pavēro, ko tu pats un citi tev apkārt esošie cilvēki runā par jaunās skolas vai klases tēmu, kā reaģējat uz grūtībām.

Pacenties bērnam apkārt radīt labvēlīgu un pārliecinošu atmosfēru, nesteidz vētraini reaģēt, ja tev šķiet, ka klasesbiedri dara viņam pāri vai skolotāja pietiekami augstu nenovērtē tavu atvasi. Iemāci bērnam cienīt citu brīvību: citiem bērniem nav obligāti jāgrib kontaktēties, palīdzēt, dalīties vai spēlēties ar tavējo, bet tas nenozīmē, ka viņi ir slikti vai neieredz tavu bērnu. Iespējams, šajā brīdī viņi vēl nav gatavi jaunām iepazīšanām, skaidro psiholoģe.

Piesardzība, kautrīgums vai neadekvāta jauniņā uzvedība

Jauniņajam var būt grūti pirmajam izrādīt iniciatīvu – tās var būt bailes parādīt sevi kā uzmācīgam vai arī kautrības dēļ. Dažreiz bērna socializēšanās līmeņa attīstība nav pietiekama, tādēļ viņš absolūti var apmulst jaunos apstākļos vai sākt sev pievērst uzmanību ar agresijas izrādīšanu vai arī būt par klases "klaunu". Parasti jau klasesbiedri paši izrāda aktivitāti, lai iepazītos ar jauniņo, taču, ja viņš ir pārlieku noslēdzies sevī un "atdalās" no klases, vai viņa reakcija citus bērnus atgrūž, vecākiem ir jāpalīdz iejusties kolektīvā.

Vispirms iemāci bērnam smaidīt un nebaidīties lūgt palīdzību. Ar frāzi: "Lūdzu, palīdzi man..." var sākt sarunu un pat draudzību, jo citiem taču ir patīkami justies noderīgiem un svarīgiem, bet bērnam būs iemesls turpināt iepazīšanos, vēršoties pēc palīdzības.

Pastāsti bērnam, kā piereģistrēties sociālajos tīklos, kas ir populāri jaunajā klasē. Lai kāda nebūtu tava attieksme pret komunikāciju internetā, mūsdienās tā ir neatņemama dzīves daļa, turklāt bērniem būs vieglāk vienam otru iepazīt, saprast kolektīvā pieņemtās normas un noteikums, un sākt draudzēties.

Neskaidra pozīcija klasē

Jaunā kolektīvā bērnam no jauna ir jāatrod sava vieta, un īpaši grūti tas var būt, ja viņš ir pieradis būt līderis. Jo jaunajā klasē taču jau ir savi līderi, iniciatori, "vecie", tādēļ centieni plūkt laurus var izsaukt negatīvu reakciju un noraidījumu. Piedāvā bērnam nedaudz nogaidīt un parādīt savas līdera īpašības tajā situācijā, kad klasei būs nepieciešama palīdzība. No otras puses, jauniņie, īpaši pamatskolas pēdējās klasēs, bieži tiek izvēlēti "upura" lomai, jo bērni šajā vecumā, kas sakrīt ar pusaudža periodu, nereti mēdz būt cietsirdīgi pret daudz vājākajiem biedriem. Palīdzēt savam bērnam ieņemt "pieņemto" pozīciju klasē ir iespējams, neuzkrītoši piedaloties klases dzīvē. Noorganizē visiem klasesbiedriem interesantu pasākumu, kas ļaus tavam bērnam paaugstināt statusu viņu acīs. Tā var būt ekskursija tavā darba vietā, kādu svētku sarīkošana tavā vai neitrālā teritorijā, kur jūsu ģimene ir tā, kura uzaicina viesus.

Mācību sasniegumu kritums

Sliktas atzīmes, pārejot uz jaunu klasi, ir visai likumsakarīga parādība. Stress un kautrēšanās, ko izraisa adaptācija, ietekmē mācību sasniegumus, jo visi bērna spēki, visa viņa enerģija tagad ir veltīta nevis mācībām, bet pierašanai pie kolektīva, skolotājiem un normālai savstarpējai sadarbībai ar jaunajiem klasesbiedriem. Arī pedagogam nepieciešams laiks, lai uzzinātu jauniņā potenciālu, bet bērnam – pielāgoties jaunās vietas stundu pasniegšanas manierei. Tāpēc nestrostē bērnu pārlieku stingri pirmos mēnešus, labāk fokusē viņa un savu uzmanību nevis uz atzīmēm, bet zināšanām.

Ieteicamā vecāku rīcība

Protams, kā atzīmē psiholoģe, bērnam sākot mācības jaunā klasē, ir nepieciešama vecāku palīdzība un atbalsts, tomēr adaptācijas procesu ir iespējams visai dabiskā veidā atvieglot, ja jau laikus sagatavosies šiem satraucošajiem notikumiem.

Radi interesantu bērna tēlu

Lai pievērstu klasesbiedru uzmanību jauniņajam, nodrošini viņu ar ar kādām īpašām skolas lietiņām: interesantiem kancelejas piederumiem, mugursomu, modīgu pulksteni... Kopā ar bērnu padomājiet, kādu dzīvesstāstu par sevi viņš var pastāstīt un kā to pasniegt, lai pievērstu sev uzmanību, bet tā, lai tas neizskatītos pēc lielīšanās vai nenorādītu uz atrašanos opozīcijā. Iespējams, tas var būt kāds smieklīgs atgadījums no dzīves "vecajā skolā", aizraujoši brīži no kāda ģimenes ceļojuma vai stāsti par bērna hobiju.

Iemāci necensties visiem iepatikties

Paskaidro bērnam, ka viņam nav jācenšas patikt visiem, jo tas vienkārši nav iespējams. Pastāsti, ka klasē var pastāvēt dažādas grupas, kurām ir savi skatījumi par kādām konkrētām lietām, bet tavējam tikai jātiek skaidrībā, kurai no klasesbiedru grupai viņš jūtas vistuvāk, ar kuru viņām ir interesanti, un tieši ar tiem bērniem arī censties iedraudzēties.

Iemāci "nebūt izlecējam"

Bērniem nepatīk tie, kuri pārāk "izlec" no pārējo fona, kuru cenšas parādīt savu pārākumu. Tāpēc pacenties, lai bērna apģērbs, gadžeti un citi aksesuāri, protams, pēc ģimenes finansiālām iespējām, atbilstu klases vidējam līmenim. Turklāt arī bērna augstās prāta spējas var kļūt par nepieņemšanas kolektīvā iemeslu. Tāpēc paskaidro bērnam, kā pareizi parādīt savas zināšanas. Piemēram, nav vērts papildināt kāda cita skolēna atbildi bez skolotāja pamudinājuma, bet, lūk, vēlme aiziet pie tāfeles par tēmu, kas sarežģīta šķiet kādam citam klasesbiedram, gan radīs pozitīvu klases atbalstu.

Esi lietas kursā par notikumiem

Pacenties jau iepriekš iepazīties un parunāt ar skolotājiem, pastāstot par sava bērna īpatnībām, viņa vēlmēm vai problēmām kādos īpašos brīžos, un pie viena noskaidro galvenos akcentus jaunajā skolā: kādi noteikumi pastāv skolā un klasē, kā bērni ģērbjas uz skolu, kā un vai notiek pārmaiņas... Jo vairāk uzzināsi, jo labāk varēsi sagatavot savu bērnu. Lai labāk saprastu, kā notiek lietas klasē, kāda atmosfēra tur valda, vari pieteikties vecāku komitejā.

Iemāci uzticēties

Pamudini bērnu stāstīt tev par norisēm skolā, un arī pats esi atklāts un patiess, ar jaunākā skolas vecuma bērniem vairāk runā par līdzīgiem sižetiem pasakās, filmās. Svarīgi, lai komunikācija nebūtu saspringta, bet situācijas bērnam saprotamas, taču ne tieši saistītas ar viņu.

Kā norāda psiholoģe, adaptācija jaunā kolektīvā ir sarežģīts process bērnam, taču vecāku atbalsts un iesaistīšanās palīdzēs tikt galā ar situācijām īsā laikā. Ja tomēr pamani, ka bērns pārāk spēcīgi pārdzīvo pāriešanu jaunā klasē, un simptomi ar laiku vēl tikai padziļinās, ir vērts meklēt palīdzību pie psihologa, lai tiktu skaidrībā par iemesliem, kāpēc tā notiek, un iespējami ātrāk situāciju uzlabotu.