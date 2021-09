Ko var izmērīt, to var izmainīt. 7. oktobrī notiks konference vardarbības pret bērnu novēršanai

Šī gada 7. oktobrī centrs drošai bērnībai "Dardedze" organizē 12. ikgadējo konferenci "Ko var izmērīt, to var izmainīt: datu un sadarbības nozīme vardarbības pret bērnu novēršanā", kas pulcinās amatpersonas un speciālistus ar mērķi veicināt sistemātiskus uzlabojumus bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Vardarbība fundamentāli iedragā bērna dzīvi: tā grauj bērnu fizisko un mentālo veselību, izglītības iespējas un liedz viņiem pilnībā īstenot savu potenciālu, kā arī palielina iespējamību, ka vardarbības apburtais loks turpināsies nākamajās paaudzēs. Vardarbība rada arī nozīmīgu ekonomisko slogu – cilvēkiem, kuri bērnībā cietuši no fiziskas, emocionālas, seksuālas vardarbības un novārtā pamešanas, nepieciešams daudz vairāk palīdzības no veselības aprūpes, izglītības, kā arī sociālā budžeta, norāda konferences rīkotāji.

"Pasaules dati ir skarbi: katrs otrais bērns cieš no vardarbības. Bērni ar īpašām vajadzībām cieš no vardarbības četras reizes biežāk nekā citi bērni. Bet vai kāds zina, cik bērnu ir cietuši no vardarbības Latvijā? Jā, dažus skaitļus no atsevišķām iestādēm mēs varam sameklēt, taču šobrīd šie dati nekur "nesatiekas" un regulāri, sistemātiski pētījumi netiek veikti. Neviens neanalizē vardarbības pret bērnu tendences, tāpēc nav zināms, vai jebkādi veiktie pasākumi tās novēršanai ir efektīvi un kas būtu jādara citādi," stāsta centra "Dardedze" valdes locekle Laila Balode. "Konferencē mēs aicinām domāt par vienotu datu monitoringa sistēmu un, kas ne mazāk svarīgi, skaidru sadarbības veidu, kā bērnu aizsardzības sistēmā iesaistītās valsts institūcijas un organizācijas regulāri sanāk kopā un pieņem stratēģiskus lēmumus par bērnu labbūtību – tā vietā, lai nodarbotos ar atbildības futbolu katrs no sava stūra."

Uzrunu konferences ievaddaļā teiks iekšlietu ministre Marija Golubeva. Konferences pirmā daļa tiks veltīta datu tēmai: Latvijas Universitātes pētniece Zane Linde-Ozola skaidros datu analīzes nozīmi, Saeimas deputāte Anda Čakša komentēs vardarbības ģimenē novēršanas mērķim veltītās darba grupas pieredzi, savukārt Labklājības ministrijas pārstāves Ilze Bērziņa, Ivita Krastiņa un Zita Mustermane ieskicēs esošo situāciju un plānotos uzlabojumus politikā.

Tā kā vardarbība pret bērnu ir sociāla problēma, kuras risināšanā ir iesaistītas vismaz piecas ministrijas, kā arī tiesībsargājošās un sociālās jomas iestādes, konferences otrā daļa tiks veltīta sadarbības jautājumiem. Fonda "Plecs" vadītājs Jānis Erts runās par aktuālākajiem izaicinājumiem starpinstitucionālās sadarbības jomā, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga runās par sadarbības formu attīstību, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa komentēs Labklājības ministrijas lomu, savukārt Saldus novada sociālā dienesta direktore Ina Behmane dalīsies pieredzē par sadarbību pašvaldības līmenī. Ņemot vērā nesen notikušo reģionālo reformu, konferencē sniegtā informācija var palīdzēt speciālistiem pārņemt līdzšinējo labo praksi, kā arī sniegt jaunas idejas sadarbības uzlabošanai.

Konferenci aicināti noklausīties tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji, sociālie darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, pedagogi, izglītības pārvalžu darbinieki, kā arī citi valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar bērnu un ģimeņu jautājumiem. Pilna pasākuma programma atrodama mājaslapā "Centrsdardedze.lv".

Konference notiks 7. oktobrī tiešsaistē un dalība tajā ir bez maksas. Dalībnieki, kuri būs līdz 30. septembrim "Centrs Dardedze" mājaslapā aizpildījuši pieteikuma anketu, varēs vērot konferenci platformā "Zoom", savukārt citi interesenti varēs vērot to portāla "Cālis.lv" tiešraidē un organizācijas "Centrs Dardedze" Facebook lapā.

Konferenci informatīvi atbalsta portāls "Cālis.lv", savukārt tehnisko atbalstu nodrošina video filmēšanas un tiešraižu kompānija "No limits".