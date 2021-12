Ko vilkt, cept un likt zem eglītes: padomu ābece, kas izglābs svētkus

Vai arī tu jau novembra nogalē sev nosolījies, ka šogad nu tiešām sāksi Ziemassvētkiem gatavoties laicīgi, bet tagad, īsi pirms svētkiem, esi attapies, ka darāmā vēl ir vairāk nekā saprašanas? Ja tā, mēs steidzam tev palīgos! Šajā izlasē esam apkopojuši visu nepieciešamo, lai svētki būtu izdevušies – sākot no pēdējā brīža eglītes iegādes, līdz pat četrrindītēm, kas palīdzēs tikt pie kādas skaistas dāvanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visticamāk, nav gluži tā, ka šobrīd stāvi pie pilnībā sasistas siles, un pilnvērtīgai Ziemassvētku atzīmēšanai pietrūkst vien daži punkti uz "i". Iespējams, nekādi nesokas ar ideju kādam tuviniekam. Iespējams, jau ilgstoši skaties uz svētku galdu un lauzi galvu par rotājumiem, kas šiem svētkiem būtu vispiemērotākie. Taču, ja ar visu iepriekš minēto esi ticis galā, var gadīties, ka "sāpju bērns" ir virtuve – precīzāk, izvēle starp ēdieniem, jo Ziemassvētki daudziem asociējas arī ar kārtīgu festivālu garšu kārpiņām.

Ja laika trūkuma dēļ nepaspēji aizskriet uz veikalu un iegādāties jaunu tērpu, neķer kreņķi – arī tavā šī brīža garderobē noteikti ir kas tāds, kas piestāv svētku sezonai! Kā skaidrojusi stiliste Krista Timze, gada nogales svētkiem īpaši labi der sarkanā krāsa, pērlītes, zeķubikses ar rakstiem un spalvu akcenti.

Lai izdodas paspēt iecerēto un mierpilni atzīmēt gada ģimeniskākos svētkus!

Ziemassvētku saldā un sāļā klasika – viss vienuviet 47 receptēs

Foto: Shutterstock



Ir filmas, ko skatāmies Ziemassvētkos, ir vecie labie gabali, ko klausāmies Ziemassvētkos, un ir ēdieni, bez kuriem vienkārši nav Ziemassvētku.

Lasīt vairāk

Grinčs paēdis un Ziemassvētki dzīvi! Sešas alternatīvas idejas tradicionālajām dāvanām



Ja tevi dzen izmisumā dāvanu meklēšana visiem radiem un draugiem, bet tracina arī "grinči", kas postulē – nekādas dāvanas!, vērts būt radošam un šogad pamēģināt variantu "Grinčs paēdis un Ziemassvētki dzīvi".

Lasīt vairāk

No ikdienišķā līdz drosmīgajam: idejas svētku galda dekorēšanai

Foto: Shutterstock



Ziemassvētki ir svētki, kuriem mīlam gatavoties laikus – jau decembra sākumā lielākie svētku gaidītāji izrotā kā māju, tā pagalmu ar dažādām rotām, dekorācijām un gaismu virtenēm. Taču par svētku noskaņas radīšanu nevajadzētu aizmirst arī īstajā svētku dienā. Tādēļ Ziemassvētku vakarā, rosoties virtuvē un gatavojot svētku našķus, neaizmirsti arī par skaisti saklātu svētku galdu!

Lasīt vairāk

Perfektas odziņas skaistam koptēlam – kas modē svētku sezonā?

Foto: instagram.com/style/marina.scaffardi/clzfanpage



Tuvojoties gada krāšņākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem, rodas arī vēlme uzposties par spīti laikapstākļiem aiz loga. Jā, arī šogad lielās balles ar spožiem tērpiem izpaliek, tomēr vēlos iedvesmot šo svētku sajūtu un pucēšanās prieku baudīt katru dienu līdz gada nogales svētkiem. Kurš ir teicis, ka vakarā, gatavojot ģimenei vakariņas, nevar sev par prieku uzvilkt pērļu auskarus? Vai, gatavojoties darba sapulcei tiešsaistē, uzvilkt mīļāko sarkano kleitu vai kurpes? Šobrīd pat modē ir tik elegantas pidžammas, ka mierīgi vari tajās atrādīties, nekaunoties sasveicināties ar kaimiņiem.

Lasīt vairāk

Špikeris aizņemtiem vecākiem: viegli un īsi pantiņi skaitīšanai pie eglītes

Foto: Shutterstock



Laika vairs nav īpaši daudz – Ziemassvētki patiešām jau pavisam drīz, kas nozīmē – visiem jāgatavojas dzejolīšu skaitīšanai pie eglītes, lai saņemtu dāvaniņu. Ir vecāki, kuri ļoti nopietni pieiet lietai, un jau laikus piemeklē bērna vecumam atbilstošu dzejolīti, bet ir tikpat daudz mammu un tētu, kuri savas aizņemtības, jā, iespējams, arī slinkuma pēc, pantiņu mācīšanu bērnam atliek uz pēdējo brīdi.

Lasīt vairāk

Pīrādziņi, kas izdodas vienmēr, un vēl 19 receptes, kā ātri tikt pie pīrāgiem

Foto: Shutterstock



Kas gan ir Ziemassvētki bez pīrāgiem! Bet tā lielā ņemšanās... Recepte pīrāgiem, kur noņemšanās nav tik liela un ķēpīga, un process neaizņem pusi dienas, būtu pašā laikā, vai ne? Un te tās ir – vairāk nekā viena!

Lasīt vairāk

Virtuālie sveicieni – piecas vietnes, kur veidot Ziemassvētku kartītes bez maksas

Foto: Shutterstock



Svētku sezona klāt! Bez šaubām, bērnu veidotās, klasiskās papīra Ziemassvētku kartītes, ko papildina mirdzoši sniegavīri un eglītes, ir skaistākie apsveikumi Ziemassvētkos, it sevišķi, ja tās pasniegtas mīļajiem vecvecākiem. Bet kāpēc gan tālākos draugus un radus neapsveikt ar virtuāliem sveicieniem? Turklāt arī šādas kartītes prasa sava veida radošumu un individuālo pieeju!

Lasīt vairāk

Eglītes meklējumos! Stādaudzētavas, kurās iegādāties galveno svētku rotu

Foto: Shutterstock



Piekritīsiet, visspožākā un skaistākā Ziemassvētku rota ir eglīte, kas, ietērpa dažnedāžādos rotājumos un gaismekļos, rāmi stāv istabā, piepildot mājokli ar svaigu meža smaržu.

Lasīt vairāk

No augiem līdz svētku krāsas izvēlei – kā mājās uzburt svētku sajūtu

Foto: Arta Upmale



Ziemassvētki ir miera, prieka, ģimeniskas līdzās būšanas un tradīciju laiks. Lai arī šogad svinības būs klusākas un šaurākā ģimenes lokā, tomēr svētku sajūtu var palīdzēt radīt atbilstoša vides iekārtošana. Dārzkopības centra "Hortes" veikala vizuālās vides noformētāja Madara Baltgalve iesaka, kā piecos vienkāršos soļos radīt Ziemassvētku atmosfēru savā mājoklī, lai baudītu gada nogali patīkamā gaisotnē vienatnē vai ģimenes lokā.

Lasīt vairāk

Dziedi līdzi! Ko klausīties Ziemassvētku gaidīšanas laikā?

Foto: Shutterstock



Ideāla Ziemassvētku melodiju saraksta sagatavošana ir viena no vissvarīgākajām svētku sezonas sastāvdaļām. Tā kā ir ne tikai jāpaspēj iegādāties dāvanas un jāizdekorē māja, atvēlot laiku vēl citiem svarīgiem darbiņiem, vēlamies kaut nedaudz tev atvieglot svētku laiku! Piedāvājam iepazīties ar melodiju sarakstu, kuras dziedāt visiem kopā ne tikai pie Ziemassvētku eglītes un mājas rotāšanas laikā, bet arī svētku vakariņu gatavošanas vai dāvanu saiņošanas procesā.

Lasīt vairāk

Ko likt zem eglītes mīļotajam un bērnam? Ieskats vietējo ražotāju dāvanās

Foto: Publicitātes foto



Ja ģimenē ierasts Ziemassvētkos vienam otru apdāvināt, doma par īpašā sveiciena meklēšanu vien daudziem liek sejai savilkties pārdomās. Ja vēl neesi izvēlējies, ar ko mīļoto vai atvasi pārsteigt, vari viņus iepriecināt ar skaistu pārsteigumu, vienlaicīgi atbalstot arī jaunos, vietējos ražotājus. Lūk, dažas dāvanu idejas no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatora dalībniekiem!

Lasīt vairāk

Kā izgatavot ideālu piparkūku māju. Ekspertu knifiņi

Foto: Shutterstock



Piparkūku mājiņas gatavošana ir brīnišķīgs ģimenisks pasākums. Tomēr tas ir arī kā tāds mazs remonta vai ģimenes mājas celtniecības ekvivalents, un tas nekad nav viegli. Kā saglabāt Ziemassvētku gaidīšanas prieku, nesastrīdēties un beigās tikt pie ideālas piparkūku majas?

Lasīt vairāk

Špikeris mājas solim: kā sagatavoties Ziemassvētkiem, lai tos izbaudītu bez pārguruma

Foto: Shutterstock



Kuram gan negribas gada skaistākos svētkus nosvinēt omulīgā, sakoptā mājoklī! Tāpēc jau tagad ir vērts sākt plānot lielo uzkopšanu, lai visus darbus neatliktu uz pēdējo brīdi un pirmssvētku laiku varētu veltīt patīkamākām nodarbēm. "Kesko Senukai Latvia" mārketinga vadītāja Marija Jakovļeva dalās padomos, kā neaizmirst par nevienu mājas stūrīti un ietaupīt laiku saimniekojot.

Lasīt vairāk

Kas jauns egļu bižutērijā? 9 idejas Ziemassvētku egles rotāšanai



Ja nemeklē egļu alternatīvu, tev patīk eglītes smarža, netraucē skujas zeķēs un neuztrauc kaķi, kas uzbrūk eglei, tad mums tev ir idejas rotāšanai!

Lasīt vairāk

Galerts, aukstā gaļa, ķopķēzis un citi – Ziemassvētku galda obligātā programma

Foto: Shutterstock



Aukstā gaļa ir izcils ziemas uzkožamais un neatņemama Ziemassvētku galda sastāvdaļa. Nu kā bez gardā trīceklīša Ziemassvētkos, vēlams, gan ar cūkas, gan karpas piedalīšanos!

Lasīt vairāk

Nedaudz svaiguma un košuma. Ziemassvētku rotājumi no citrusaugļiem

Foto: Shutterstock



Viens no skaistākajiem posmiem svētku laikā pavisam noteikti ir mājas izdekorēšana. Ja vēlies, lai dekori mājās ienestu dzīvīgumu un svaigumu, iedvesmojoties no portāla "Better Homes&Gardens", piedāvājam idejas, kā izveidot rotājumus no citrusaugļu šķēlītēm.

Lasīt vairāk

No visas sirds. Kā iegādāties dāvanu un vienlaicīgi izdarīt labu darbu?

Foto: Shutterstock



Pirms Ziemassvētkiem un Jaunā gada visi meklē dāvanas tuviniekiem, radiem un draugiem. Un, lai arī veikalu plaukti vai lūst no dažādām precēm un Ziemassvētku tirdziņi tomēr būs pieejami visiem apmeklētājiem "zaļajā" režīmā, reizēm gribas uzdāvināt kaut ko ne tikai skaistu un noderīgu, bet arī izdarīt labu darbu.

Lasīt vairāk

Sūti vēstuli Ziemassvētku vecītim laicīgi! Kādas ir īstās adreses

Foto: Publicitātes attēli



"Latvijas Pasts" aicina mazos Latvijas iedzīvotājus laikus nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Latvijas Ziemassvētku vecīša birojs atrodas Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta Ziemupē, Santa Klauss dzīvo Somijā, savukārt Salatēvs – Krievijā. Lai vēstule sasniegtu adresātu, bērnu vecākiem jāpārliecinās, ka uz vēstules norādīta precīza saņēmēja un sūtītāja adrese, kā arī uzlīmēta atbilstošas nominālvērtības pastmarka. "Latvijas Pasts" atgādina, ka pēdējais sūtījumu piegādes datums Latvijā pirms Ziemassvētkiem ir 2021. gada 23. decembris, bet pirms Jaunā gada – 30. decembris.

Lasīt vairāk

Ziemassvētu kēksi visā krāšņumā: 60 receptes svētku galdam

Foto: Shutterstock



Bez Ziemassvētku kēksa, protams, nevar. Vēl bez tā, ka tas ir tik gards, sātīgs, svinīgs un skaists, tam ir vēl kāda ļoti laba un svarīga īpašība. Ziemassvētku kēksu svētku galdam var pagatavot dažas dienas ātrāk, un tas ir milzīgs pluss, kad darba virtuvē tāpat pāri galvai. Darbu mutulī paskaties uz tumšākā un vēsākā nolikto kēksu un pārņem maza laimīte: lai vai kas notiktu, kēkss mums būs!

Lasīt vairāk

Veselīgu našķu idejas Ziemassvētku dāvanām

Foto: Dārzkopības institūts



Augļi, sulas, sukādes un citi našķi ir ne tikai veselīgi pašiem, bet arī lieliskas dāvaniņas cilvēkiem, kuru labsajūta mums ir svarīga. Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa stāsta gan par Latvijas vadošā dārzeņkopības un augļkopības pētniecības centra pieredzi, gan iedvesmo veselīgu dāvanu idejām.

Lasīt vairāk

Viens apelsīns, dažas krustnagliņas, un mājās virmo Ziemassvētku smarža

Foto: Shutterstock



Ziemassvētki sākas ar smaržu. Katrās mājās ir sava Ziemassvētku smarža, bet ir arī tās klasiskās, universālās, ne ar ko citu nesajaucamās: apelsīni, mandarīni, krustnagliņas, kanēlis... Uzburt svētku sajūtas ar smaržu ir viegli. Ar tām arī viss sākas...

Lasīt vairāk

Lavandas toņi un neona akcenti: aktuālās Ziemassvētku dekoru tendences

Foto: Shutterstock



Ziemassvētku rotājumi palīdz iejusties svētku noskaņās un rada mājīgu gaisotni. Telpu un eglītes rotāšana vai svētku galda dekora plānošana palīdz ātrāk sagaidīt pašus svētkus. Lai mājās radītu vienotu un pabeigtu Ziemassvētku rotājumu sajūtu, "Kesko Senukai Latvia" preču kategorijas vadītāja Madara Gasa iesaka izvēlēties caurviju motīvu, ko atkārtot vairākkārt. Kādas ir svētku dekorāciju tendences un kādus Ziemassvētku rotājumus pircēji jau laikus meklē lielveikalos?

Lasīt vairāk

Vitamīnu 'Ziemassvētku vecīši'. Kas vērtīgs mandarīnos un citos citrusaugļos



Saldie, krāsainie citrusaugļi ir vasaras vēstneši drūmās un tumšās ziemas dienās, taču tie ir ne tikai garšīgi un skaisti, bet arī vērtīgi mūsu veselībai. Citroni, laimi, apelsīni, greipfrūti – tie visi pārstāv šobrīd veikalos atrodamos citrusaugļus, tomēr tieši decembrī savu uzvaras gājienu soļo Ziemassvētku vēstneši – mandarīni. Kāpēc tos lietot uzturā? Iemesli variē no saturā esošajiem vitamīniem un šķiedrvielām līdz pat imunitātes celšanai un atsevišķos gadījumos pat nopietnāku veselības problēmu novēršanai.

Lasīt vairāk

Atslodze pēc brangas maltītes. Ko glabāt ledusskapī pēcsvētku dienām

Foto: Shutterstock



Lai gan Ziemassvētki nesastāv no maltītes vien, šos svētkus tomēr lielākoties pavadām pie galda. Un, kā gan var atturēties nenobaudīt visu gardo, kas mielastam sarūpēts? Pēc brangās izēšanās parasti ķermenis prasa atslodzi – kādas pieejas šeit var nākt talkā, plašāk skaidro Latvijas Televīzijas raidījuma "Revidents" uzrunātie eksperti.

Lasīt vairāk