Konferencē 'Rosinātava' jauniešus mudinās meklēt risinājumus pandēmijas laikā samilzušajām problēmām

Pandēmija lielai daļai sabiedrības ir izaicinājumiem pilns laiks, īpaši jauniešiem, kuri ikdienā sastopas ar dažādām problēmām – vientulību, mobingu, cīņu ar atkarībām un depresiju. Pandēmijas ietekmē šīs problēmas samilzt, tāpēc 24. februārī notiks virtuāla jauniešu konference "Rosinātava", kurā sabiedrībā pazīstamas personības – Evelīna Pārkere, Mārtiņš Sesks, Kaspars Kambala, Gundega Skudriņa un daudzi citi runās par šīm problēmām, mudinot jauniešus meklēt tām risinājumu.

No cilvēkiem, kuri aizvadītājā gadā jutušies depresīvi, 71 procents bija tieši jaunieši. No tiem, kuri jutušies vientuļi, jaunieši bija 46 procenti, savukārt starp tādiem, kuri visu laiku vai lielākoties visu laiku jutušies nervozi, ir 94 procenti jauniešu. Starp tiem, kuri jutušies nospiesti, ir 63 procenti jauniešu. Tie ir daži no secinājumiem, ko pētījuma rezultātā ieguvuši konferences organizatori, kas vairāku mēnešu garumā interesējās par problēmām, kas mūsdienās uztrauc un interesē jauniešus. Tika identificētas tādas problēmas kā veģetatīvā distonija, attiecības ģimenē un citas problēmas. Tās rada izmisumu un noved pie panikas lēkmēm, taču ne vienmēr jaunieši zina, pie kā vērsties pēc palīdzības. Tāpat lielai daļai jauniešu ir kauns un bailes dalīties savās problēmās, norāda Anete Ušvile, "Rosinātava" mārketinga vadītāja.

Konferences mērķis ir mudināt uzdrošināties, nebaidīties un stāties pretī savām problēmām. Tās laikā jauniešus uzrunās un savos pieredzes stāstos dalīsies Dārta Daneviča, Nauris Brikmanis, Gundega Skudriņa, Kristīne Balode, Pēteris Upelnieks, Kaspars Kambala, Evelīna Pārkere, Lelde Ceriņa un citi.

"Pēc gadiem, ko esmu pavadījis pie stūres, atrodoties sporta automašīnā, varu droši teikt, ka mūsu dzīves gājums ir tikpat neparedzams kā laika apstākļi un šķēršļi, kas var gadīties ceļa posmā, cīnoties par labāko rezultātu. Dzīve nav paredzēta tam, lai cilvēks izvairītos no visām bedrēm. Bieži vien tās nav dziļas, un mēs spējam tās pārvarēt īsākā laika posmā, bet nereti tās ir tik dziļas, ka šķiet – sākumā nospraustais mērķis ir zaudēts un turpmāko ceļu nebūs iespējams mērot. Tādos brīžos ir svarīgi nepadoties un būt saskaņā ar sevi, pierādot, ka katrs var būt tik spējīgs, cik vēlas. Bedre ceļā nekad nebūs tik dziļa, lai mēs nespētu no tās izrāpties, tāpēc konferencē "Rosinātava" satiksies sabiedrībā pazīstamas personības, lai runātu un dalītos ar pieredzi, ko ir svarīgi nodot citiem. Es ticu, ka "Rosinātava" būs tā vieta, kurā katrs no klātesošajiem spēs vilkt paralēles ar savu dzīvi, paturot prātā to, ka bedre ceļā nav ceļa gals", savās pārdomās dalās Mārtiņš Sesks.

Pateicoties tiešsaistes formātam, dalībnieku skaits ir neierobežots, taču pasākuma organizatori aicina vidusskolēnus reģistrēties konferencei, lai būtu iespēja piedalīties konkursos par noderīgām balvām. Reģistrēties konferencei iespējams šeit, aizpildot pieteikuma anketu. Plašāku informāciju par pasākumu iespējams atrast mājaslapā "Rosinatava.lv", kā arī Instagram kontā "instagram.com/rosinatava" vai Facebook lapā "facebook.com/rosinatava".

Neformālā konference "Rosinātava" tiek organizēta ar Biznesa augstskolas "Turība" atbalstu. Konferences tēma ir "Bedre ceļā nav ceļa gals". Tiešraidē aicināts piedalīties ikviens Latvijas vidusskolēns.