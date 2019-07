Konkurss: 'GoPro' kamera par iejušanos skolotāja lomā

5. – 12. klašu skolēni skaidrojot eksaktas tēmas sacenšas par "GoPro" kameru balvā no portāla "STEaMup.lv". Konkursa "Skaidro STEM viegli!" ietvaros skolēni aicināti iesūtīt video, kurā tie iejūtas skolotāja lomā un paskaidro vienu no piedāvātajām tēmām saprotamā un interesantā veidā, kas kalpos kā palīgs skolēniem un viņu vecākiem eksakto priekšmetu apgūšanā.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem jāiesūta savs skaidrojums par vienu no piedāvātajām tēmām:

fizika – kustība (svārstības, rotācija, paātrinājums, ātrums, trajektorija, ceļš un pārvietojums);

ķīmija – vielas (vielu ietekme uz cilvēka veselību, dabā sastopamās vielas, vielas kosmētikā, produktos, vielu savienojumi, kā vielas reaģē dažādos apstākļos);

matemātika – leņķi (leņķu veidi, izmantošana ikdienā, ražošanā, lietu izgatavošanā, procesu veikšanā);

informātika – drošība internetā, programmu izveide, kā strādā tehnoloģijas;

bioloģija – augi un to īpašības, vairošanās, cilvēka organisms;

dabaszinātnes – dabas parādības, debespuses, izdzīvošana dabā.

Dalību konkursā līdz pat septembra beigām ir iespējams pieteikt mājas lapas "STEaMup.lv" sadaļā "KonkurētSPĒJĪGS" – "Konkursi". Veiksmīgākā skaidrojošā video autors balvā saņems vērtīgu balvu, kas noderēs savu piedzīvojumu iemūžināšanā, – GoPro kameru!



Mājas lapa STEaMup.lv ir izstrādāta kā palīgs eksakto priekšmetu apgūšanā, kas iepazīstina ar citu mācīšanās pieeju. Skolēni, vecāki un skolotāji no jauna tiek iepazīstināti ar eksaktajiem priekšmetiem, atklājot, ka STEM apgūšana neaprobežojas tikai ar ierastajām skolas mācību grāmatām, līdz ar to padarot mācīšanos daudzpusīgāku.

Lapā atrodamā informācija iepazīstina ar priekšmetu būtību, atklājot, kādās profesijās ir nepieciešamas to zināšanas un kā pieiet tradicionālajam mācību procesam "no citas puses".

Sadarbībā ar nodibinājumu "Iespējamā misija" lapā tiek ievietoti skaidrojoši praktiskie uzdevumi skolēniem un piemeklēti pamācoši video, kuri skaidro STEM viegli un saprotami. Skolotājiem un vecākiem tiek piedāvāti padomi, kā motivēt bērnus mācīties šos priekšmetus un padarīt mācību procesu par interesantu piedzīvojumu.