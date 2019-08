Kopš 2004. gada skolēni izdzēruši 35 200 tonnu piena un apēduši 6680 tonnu augļu un dārzeņu

Zemkopības ministrijas (ZM) īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojušas lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū. Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2019. gadam izlietots vairāk nekā 35 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā sešus tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), informē ZM pārstāve Dagnija Muceniece.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, atbalsta programmā 2018./2019. mācību gadā iesaistījās 1311 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1242 iestādes, bet pienu – 1152 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 253 017 tūkstoši audzēkņu (91 procenti no mērķauditorijas), bet pienu – 238 247 tūkstoši audzēkņu (86 procenti no mērķauditorijas).

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods sākas 1. oktobrī un ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr jāatzīmē, ka produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonalitāte, kā arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas popularizēšanai 2018. un 2019. gadā tika īstenoti vairāki izglītojošie un informatīvie pasākumi, t.sk. organizēti semināri pedagogiem, īstenots konkurss pirmsskolas iestāžu audzēkņiem "No sēklas līdz galdam", aktivitātes "ZZ čempionāta" ietvaros u.c. Tāpat programmas tīmekļvietnē "Piensaugliskolai" regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Arī šajā, 2019./2020. mācību gadā skolēniem būs iespēja mieloties ar dārzeņiem, augļiem un pienu.