Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecāki var saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem un audžuvecākiem ir iespēja pieteikties projektā "Kurzeme visiem" pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa, vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta "Kurzeme visiem" laikā izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var izmantot viens vai abi vecāki, kopā nepārsniedzot 20 pakalpojuma reizes visā projekta īstenošanas laikā līdz 2023. gadam.

Kopumā Kurzemē līdz šim izvērtēti un individuāli atbalsta plāni izstrādāti 277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Iespēju projekta laikā saņemt bezmaksas sociālos pakalpojumus Kurzemē pašlaik izmantojis 41 vecāks Liepājā, kā arī Aizputes, Grobiņas, Kuldīgas un Talsu novados, informē projekta "Kurzeme visiem" pārstāve Laura Homka.

Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Vecāki paši var izvēlēties gan sev nepieciešamos pakalpojumus, gan vēlamos pakalpojumu sniedzējus, vai arī izmantot sociālā dienesta ieteikumus. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests izvērtē bērna un vecāku atbilstību pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem un, ja viss atbilst, pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu. Sociālais dienests informē vecākus par pakalpojuma saņemšanas laiku un iespējām.

Kurzemē ar projekta "Kurzeme visiem" palīdzību tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru "Kurzeme".

Plašākai informācijai par projektā pieejamajiem pakalpojumiem intresenti aicināti sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu vai projekta kontaktpersonu savā pašvaldībā.

Vairāk par projektu vari uzzināt šeit vai šeit.

