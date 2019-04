Labdarības akcijas laikā aicina dāvāt sapņu vasaru bērniem ar īpašām vajadzībām

Sākusies ikgadējā Latvijas Televīzijas un Latvijas Bērnu fonda tradīcija – labdarības akcija "Nepaej garām!". Tās mērķis ir vākt ziedojumus vasaras nometnēm bērniem ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Nometnēs bērni apgūst jaunas prasmes, socializējas un pavada laiku atmosfērā, kas ļauj aizmirst ikdienas rūpes.

Jau kopš 1992. gada Latvijas Bērnu fonds organizē vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās ļauj no ikdienas raizēm atpūsties tiem bērniem, kuru ikdiena nereti piesaistīta vienai videi. Iespēja socializēties un apgūt jaunas prasmes ir neatsverama, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu stiprināt veselību. Un arī vecāki novērtē nometnes, jo daudziem tas ir vienīgais brīdis visa gada laikā, ko viņi var saukt par laiku sev.

Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš atzīst, ka fonds jau gada sākumā saņem zvanus un vēstules no bērnu vecākiem, jo nometnes ir viens no ģimeņu gaidītākajiem vasaras notikumiem. Nometnēm nav dalības maksas. "Latvijas Bērnu fonda trīsdesmit gadu darba pieredze liecina, ka ģimenes, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, bieži vien ir nepilnas, maznodrošinātas vai trūcīgas, tādēļ līdzcilvēku atbalsts, lai īpašajiem bērniem nodrošinātu kvalitatīvu laika pavadīšanu, veselības stiprināšanu, personības izaugsmi un iespēju būt kopā ar vienaudžiem, tām ir īpaši vajadzīgs," norāda Bērziņš.

Lai dāvātu bērniem sapņu vasaru, jau šobrīd darbojas akcijas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42 eiro. Tāpat ziedot iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā – ziedojumi.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam "Latvijas Bērnu fonds" (reģ. nr. 40008018725, a/s "SEB BANKA", konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot "Vasaras nometnes". Vienas desmit dienas garas nometnes, kurā var piedalīties 25 bērni, vidējās izmaksas ir 9 500 eiro. To laikā bērni uzlabo veselību, pilnveido savas radošās prasmes un talantus un galu galā – atpūšas no ikdienas rutīnas.

