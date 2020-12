Nepiemērota izmēra sporta apavi, nav treniņtērpa un finansiālo līdzekļu, lai veiktu ikmēneša maksājumus sporta skolai, – tie ir tikai daži no iemesliem, kas perspektīviem bērniem var stāties ceļā, lai viņi regulāri nodarbotos ar komandu sporta veidiem ārpus skolas. Šādā neapskaužamā situācijā nonākuši vairāki bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kas ir sociālo dienestu uzraudzībā. Izrauties no skarbās ikdienas vides bērnam, kurš pastāvīgi redz, kā vecāki grūtības sagādā dažādas dzīves likstas, (kādam zaļais pūķis, citam niecīgi ienākumi), ir ļoti nozīmīgi – to sapratuši arī četri draugi, kuri izveidojuši labdarības fondu, lai bērniem no sociālā riska ģimenēm dotu iespēju sevi attīstīt sportā.

Pēc tam, kad redzējis, kā jaunieti, kurš dzīvē būtu varējis darīt lielas lietas, pie letāla iznākuma noved tas, ka viņš savā dzīvē nav ticis galā ar alkohola un narkotiku atkarībām, ko mantojis no vecākiem, Raimonds Rudzāts izlēma – jāveido savs fonds, lai bērnus un jauniešus vismaz kaut kādā veidā izrautu no nolemtības vides. Vēloties palīdzēt tieši sava novada, Siguldas, sociālā riska ģimenēm, Raimonds dibināja "R.R. fondu" kopā ar vēl trim saviem draugiem – Alisi Rozīti, Āri Saulīti un Deinu Milleru. Skaidrības labad gan jāpiemin, ka es, raksta autore, šos cilvēkus zinu jau no vidusskolas laikiem, kad kā pusaudži bijām skolasbiedri. Arī sarunas laikā pasmejamies – ja pirms desmit gadiem kāds būtu minējis, ka nākotnē runāsim par to, cik nozīmīgi un vērtīgi ir sevi veltīt sabiedriskā labuma iniciatīvām, turklāt vēl šī četrotne pieaugušā vecumā būs dibinājusi savu labdarības fondu, lai palīdzētu tiem, kuriem tas tiešām nepieciešams, neviens no mums neticētu. Pašaizliedzīgi šī četrotne pierāda, ka atbalsts nepieciešams ne tikai smagi slimajiem, bet arī bērniem, kuri jāizrauj no sociālās nelabvēlības purva.

Pašā 2019. gada nogalē Raimondam bija jādodas uz bērēm – todien apglabāja jaunu puisi, regbistu, ar kuru viņš savulaik pat spēlējis ne tikai pretējās regbija komandās, bet arī plecu pie pleca. Puisis pavisam jauns, salīdzinoši nesen sasniedzis pilngadību, pārcēlies no audžu ģimenes uz savu dzīvoklīti, bet līdzi pagātnes bagāža – kā pats teicis, alkoholu lietojis no divu gadu vecuma, jo abi vecāki bijuši alkoholiķi, apreibinājušies ar narkotikām, līdz pašiznīcinājušies. Raimonds saka – jaunietis ar milzīgu potenciālu, bet nolikts sliktos starta blokos. Pēc bērnunama nokļuvis audžu ģimenē, bet tad aizrāvies ar narkotikām, līdz Ziemassvētkos pārdozējis. Par jaunieša problēmām zinājis gan Raimonds, gan citi komandas biedri un regbija trenere Sandra Avota. Pat ar treneri runājuši par to, ka jaunietis jāizvelk no Jelgavas puses uz labāku vidi, sarunu līmenī sprieduši, ka tā varētu būt, piemēram, Raimonda dzimtā Sigulda. "Nospriedām – jā, laba ideja, kaut kad to izdarīsim. Un tā arī tā palika ideja, mēs izrunājām, pat necentāmies. Gadu vēlāk tu nonāc bērēs," saka Raimonds. Dienu pēc jaunieša nāves Avota zvanījusi Raimondam un vien teikusi: "Mēs nokavējām, mēs neko neizdarījām!" Bērēs Raimonds sapratis, ka negrib otrreiz nonākt situācijā, kad jāatzīst, ka neesi īstajā brīdī sniedzis palīdzīgu roku kādam sociālā riska grupas jaunietim.

Arī tu vari atbalstīt "R.R. fondu" ar savu ziedojumu:

Nodibinājums "R.R. fonds"

Reģistrācijas numurs: 40008298313

Ziedojumu konts: LV81HABA0551048437061

Laika gaitā Raimonds nonācis pie idejas, ka dibinās pats savu fondu, lai palīdzētu bērniem, kuros citi pat nesaskatītu potenciālu un neiekļautu savā vidū.