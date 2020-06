'Lai galvā ķivere un prāts!' – Bērnu slimnīcas fonds akcijā pievērš uzmanību drošībai

2019. gadā 20 686 bērni ir vērsušies VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" pēc palīdzības, jo guvuši kādu traumu. Tas ir par pieciem procentiem mazāk nekā 2018. gadā, taču joprojām traumas guvušo bērnu skaits Latvijā ir ļoti liels, turklāt visbiežāk nelaimes notiek sadzīviskās situācijās, kad nav ievēroti elementāri drošības pasākumi. Tāpēc Bērnu slimnīcas fonds kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS) aicina ikvienu pieaugušo pievērst uzmanību bērnu drošībai, piedaloties īpašā akcijā "Lai galvā ķivere un prāts!", kas tiek uzsākta pirmdien, 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā – un ilgs vienu nedēļu – līdz 8. jūnijam, informē fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa.

Akcijas ietvaros pieaugušie un bērni tiek aicināti piedalīties izlozē, daloties ar Bērnu slimnīcas fonda "Facebook" lapā publicēto ziņu par bērnu drošību un papildinot to ar stāstu vai/un attēlu par to, kā pašiem izdodas rūpēties par sava bērna vai savu drošību dažādās situācijās. Iespējams, kāds par drošības pasākumiem ir aizdomājies pēc savas pieredzes, kad bērns ir guvis traumu, kādam citam drošas vides veidošana savam bērnam ir ikdiena. Visiem vecākiem ir uzkrāta pieredze par to, kam jāpievērš uzmanība, kas praktiski noder, rūpējoties par bērna drošību gan mājās, gan citviet, tāpēc no sirds aicinām dalīties ar savu stāstu, jo dažkārt tieši vecāku, nevis speciālistu sniegtais padoms vai pieredze uzrunā un paliek atmiņā.

Akcijas noslēgumā, 8. jūnijā tiks izlozēti dzejnieces Inese Zanderes un mākslinieka Reiņa Pētersona dzejoļu grāmatas "Bērns, kas neiekrita" 20 eksemplāri. Grāmata ir tapusi sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu slimnīcas speciālistiem ar mērķi pasargāt bērnus no traumām, veidojot informatīvus un vienlaikus aizraujošus dzejoļus un ilustrācijas par to, kas var būt bīstami un kādās situācijās ir jāuzmanās. Arī akcijas nosaukumus ir aizgūts no Ineses Zanderes dzejoļa "Ātrumbedrumklūpumkritums", jo dažādi kritieni un sasitumi veido 96 procentus no visām bērnu traumām. Vēl izplatītas traumas, par kurām arī izlozes 20 uzvarētāji varēs kopā ar bērniem lasīt dzejoļu grāmatā, ir ceļu satiksmes negadījumi, apēsti svešķermeņi un medikamenti, izdzerti šķidrumi, dzīvnieku kodumi, ūdeņi un traumas uz batuta. Taču jāņem vērā, ka tā ir tikai Bērnu slimnīcas pieredze, jo ir bērni, kuri traumu rezultātā uzreiz zaudē dzīvību un līdz slimnīcai netiek atvesti, tāpēc situācijas, kurās ir jārūpējas par bērnu, ir visas, ne tikai statistikā un dzejoļos minētās.

"Kopā ar kolēģiem Bērnu slimnīcā regulāri īstenojam dažādus pasākumus saistībā ar bērnu drošības jautājumiem, jo diemžēl tie joprojām ir aktuāli. Arī šobrīd, kad ārā kļūst siltāk un tuvojas vasara, mūsu prieks mijās ar bažām par to, cik daudziem bērniem šis gadalaiks, kas asociējas ar prieku, saldējumu un jūrmalu, var kļūt par nelaimīgu, neatgriezenisku dzīves pavērsienu. Sasists celis sadzīst dažās dienās, un bērns var atgriezties pie prieka un saldējuma, bet pārsista galva, jo, braucot ar riteni, galvā nebija uzlikta ķivere, vai izdzerta sadzīves ķīmija, kas bija ielieta dzēriena pudelē, un rezultātā bērnam ir nepieciešama aknu transplantācija, jau ir pavisam cits stāts.

Tā ir mūsu, pieaugušo atbildība, rūpēties par bērna drošību, un, kā liecina statistika un Bērnu slimnīcas kolēģu pieredze, tad visvairāk bērni ir jāsargā tieši mājās, mūsu ikdienas situācijās un vidē. Ļoti ceru, ka cilvēki būs atsaucīgi un akcijas ietvaros dalīsies ar savu pieredzi, kas var būt noderīga ikvienam vecākam un vēlreiz mums visiem var atgādināt, cik svarīgi ir pievērst uzmanību lietām, kas izskatās pavisam parastas, bet var izrādīties ļoti bīstamas mūsu bērnu veselībai," piedalīties akcijā aicināja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) valdes locekle Zane Straume: "Šonedēļ astoņus gadus vecs bērns guva ļoti nopietnu rokas traumu, rīkojoties ar zāles pļāvēju, kā rezultātā sekas veselībai un dzīves kvalitātei diemžēl būs ilgstošas. Traumu par zālespļāvēju nevarēs atrast nevienā statistikā, jo tā nav izplatīta, taču tas nenozīmē, ka rīkoties ar dārza tehniku ir bērnam droši. Bērnu slimnīca aktīvi iesaistās un arī turpinās darīt visu, kas mūsu spēkos, lai veicinātu sabiedrības izglītošanu, attīstītu veselības pratību ģimenēs, ar mērķi uzlabot bērnu veselību Latvijā un novērst traumas, kuras varēja nenotikt. Bērnu slimnīcas fonds ir mūsu uzticamais sadarbības partneris, ar kuru esam roku rokā jau daudzus gadus veidojuši dažādus izglītojošus pasākumus bērniem un vecākiem, kas nes būtisku pienesumu Latvijas sabiedrības veselībai. Mums rūp bērnu veselība un mums rūp, lai bērni aug drošās ģimenēs!"