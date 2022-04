Lai nav četras stundas jāsēž slimnīcā. Ko var jautāt, zvanot bērnu slimnīcas pediatru tālrunim

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS) aicina izmantot telefoniskās pediatru konsultācijas – varbūt izpaliks lieks brauciens uz slimnīcu, kur var nākties sēdēt gaidītāju rindā līdz pat sešām stundām.

Konsultatīvais tālrunis darbojas visu diennakti. Vakara un nakts stundās, no pulksten 20 līdz 8, sazinoties pa tālruni 26112887, viens pediatrs konsultē pacientus, uz zvaniem atbildot uzreiz (ja tālrunis nav aizņemts, konsultējot citu cilvēku). Pārējā laikā – darbadienās no pulksten 8 līdz 17 nepieciešams zvanīt 80708866, zvanītāju savieno ar zvanu centru, kur zvans tiek reģistrēts, un pediatrs atzvana tad, kad ir atbrīvojies no pacienta aprūpes klātienē – jo dienas stundās šie pienākumi jāveic paralēli. Savukārt brīvdienās un svētku dienās no pulksten 10 līdz 17, lai pieteiktos telefona konsultācijai, nepieciešams zvanīt pa tālruni 26112887.

BKUS pediatre Alla Silova iedrošina, ka var zvanīt par jebkuriem bērna veselības jautājumiem. "Aicinām zvanīt, un vecāki arī ļoti bieži zvana, ja atvasei ir paaugstināta temperatūra, klepus vai iesnas, sāp galva vai vēders, ir jautājumi par barošanu. Droši zvaniet!" viņa aicina.

Ārste novērojusi, ka visbiežāk vecāki vēršas pie pediatra pa tālruni, ja bērnam ir paaugstināta temperatūra – šāda situācija ir satraucoša. "No zvanu apkalpošanas pieredzes secinu, ka vecākiem ne vienmēr mājās ir temperatūru samazinoši līdzekļi vai nezina, kurus un kā lietot. Tādēļ aicinātu tomēr tos iegādāties mājas aptieciņai. Nebūt nav tā, ka, bērnam paaugstinoties temperatūrai, pat ja tie ir no 39 līdz 40 grādiem pēc Celsija, pirmajās dienās būtu jābrauc uz slimnīcu. Jāskatās, kā bērns jūtas. Un to var izrunāt pa pediatru tālruni.