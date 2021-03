Lai vārdi nav 'jāiekaļ'. Aizraujošas spēles, kas palīdzēs apgūt svešvalodu

Jaunas svešvalodas apguve prasa apņēmību, taču šim procesam nav jābūt garlaicīgam! Ja vārdiņu "iekalšana" bērniem šķiet apnicīga un trūkst iedvesmas, lielisks veids, kā ieviest pārmaiņas svešvalodas apguves procesā, ir spēļu spēlēšana. Turklāt šī metode piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Liekot lietā nedaudz izdomas, tam piemērota teju jebkura galda vai prāta spēle.

Valodu centra "Berlitz" pārstāve Sandra Gnevosa iesaka četras spēles ģimenei un vecākiem ar bērniem, kas palīdzēs apgūt jaunus vārdiņus, kā arī nostiprināt sarunvalodas prasmes izvēlētajā svešvalodā.

Desmit jautājumi



Šī spēle palīdzēs uzlabot: vārdu krājumu, izrunu un gramatiku.

Kā spēlēt: Uz atsevišķām kartītēm uzrakstiet slavenību, dzīvnieku vai priekšmetu vārdus. Katrs no spēlētājiem izlozē vienu no kartītēm un, neizlasot uz tās rakstīto, pielīmē to sev uz pieres (visērtāk būs, izmantojot pašlīmējošās piezīmju lapiņas), lai pārējie uz tās rakstīto redzētu. Pēc tam dalībnieki pēc kārtas apkārtējiem uzdod jautājumus, lai iegūtu informāciju un uzminētu, kas kartītē rakstīts. Katrs spēlētājs var uzdot kopumā 10 jautājumus.

Speciālistes komentārs: "Protams, svešvalodas apguves nolūkos, izvēlētajā svešvalodā ir gan vārdiņi uz kārtīm, gan uzdotie jautājumi un atbildes. Dalībnieki tiek mudināti spēles laikā izmantot visu zināmo vārdu krājumu, kā arī praktizēt gan atvērto, gan slēgto jautājumu uzdošanu. Lai būtu izaicinošāk: arī atbildes uz jautājumiem jāsniedz pilnos teikumos."

"Tabū" jeb "Alias" svešvalodā

Šī spēle palīdzēs uzlabot: vārdu krājumu, gramatiku, mutvārdu izteiksmi un klausīšanās prasmes.

Kā spēlēt: Uzrakstiet uz kartītēm dažādus vārdus – tie var būt priekšmeti, personas, vietas, darbības vārdi izvēlētajā svešvalodā. Lieliskus piemērus spēlei var atrast gan internetā, gan pārtulkojot vārdiņus no oriģinālās "Alias" spēles latviešu valodā. Dalībnieki sadalās pāros vai komandās, un to pārstāvji pa kārtai izvelk pa kartītei un cenšas panākt, lai pārinieks vai komandas biedri vārdu pēc iespējas ātrāk uzmin. Katrai komandai ir 30 sekundes vai minūte laika, lai izskaidrotu pēc iespējas vairāk vārdu. Katra vārda atminēšana ir viens punkts konkrētajai komandai. Vārdu var skaidrot, kā vien iztēle ļauj, neminot konkrēto vārdu, tā sakni un neizmantojot žestus.

Speciālistes komentārs: "Šī ir viena no lieliskākajām spēlēm svešvalodas apguvei, jo mudina darbināt atmiņu un likt lietā dažādus konkrētā vārda sinonīmus svešvalodā. Tas ir gluži, kā ceļojumā, kad sarunā ar vietējiem gribam kaut ko sev būtisku noskaidrot, bet esam piemirsuši kādu vārdu."

Nosauc, kas neiederas

Šī spēle palīdzēs uzlabot: Lieliska spēle, ko vecāki var spēlēt ar bērnu, lai uzlabotu ne vien svešvalodas prasmes, bet arī loģisko domāšanu.

Kā spēlēt: Spēle sākas, spēles vadītājam nosaucot trīs priekšmetus: divus, kas kaut kādā veidā ir saistīti, un vienu – kas nav. Spēli var padarīt tik vieglu vai grūtu, kā vēlaties, atkarībā no bērna vecuma un valodas prasmēm.

Speciālistes komentārs: "Vienkāršāks piemērs var būt "vilciens, autobuss, mati", "pīļknābis, kobra un zirgs" – sarežģītāks. Tāpat spēle var koncentrēties uz dažādu skaņu un burtu savienojumu identificēšanu vai matemātiku. Piemēram, angļu valodā "Chop, chicken, ship" vai skaitļi "21, 63, 78". Ja pašam trūkst izdomas, lieliskus piemērus šai spēlei var atrast arī internetā. Piemēram, angļu valodā piemērus var meklēt pēc vārdiem "Odd One Out.."

Šarādes svešvalodā

Šī spēle palīdzēs uzlabot: Spēle lielākai ģimenei vai kompānijai, kas uzlabos vārdu krājumu, mutisko izteiksmi un pareizrakstību.

Kā spēlēt: Spēles vadītājs vai kāds, kurš pats nepiedalās spēlē, izvēlas pietiekami daudz vārdu izvēlētajā svešvalodā, uzraksta tos uz papīra lapiņām, kuras tiek ievietotas maisiņā vai bļodā. Spēlētāji sadalās divās komandās vai pāros. Viens no komandas vai pāra izlozē vienu no papīra lapiņām un cenšas bez vārdiem attēlot tajā uzrakstīto, lai pārējie dalībnieki var uzminēt. Priekšroka minēšanā ir dalībnieka komandai vai pāriniekam, tad iespēja tiek dota konkurentiem, tad atkal dalībnieka komandai un tā tālāk. Spēles beigās uzvar tā komanda, kurai vairāk punktu. Spēles sākumā varat vienoties, vai vārdu attēlot drīkst ar kustībām un žestiem vai, piemēram, zīmējot uz tāfeles.