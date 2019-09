Laika ierobežojums, cieņa un piemērota informācija – bērniem ieteicamie noteikumi viedtālruņa lietošanai

Skolas gaitas šogad uzsāk teju 20 tūkstoši pirmklasnieku. Pateicoties vecāku rūpēm, daudzi no viņiem tiks pie pirmā viedtālruņa. Vairumā gadījumu, visticamāk, ar mobilā interneta pieslēgumu. Taču, aizņemti ar ikdienas rūpēm, ne visi vecāki aizdomājas par riskiem, kas saistīti ar viņu atvašu piekļuvi globālajam tīklam, norāda Maija Katkovska, "Drossinternets.lv" vadītāja.

Lūk, viņas atgādinājums vecākiem par to, kādas būtiskas lietas ir jāizrunā ar bērniem, pirms viņu rokās iedot viedtālruni!

"No vienas puses, līdz ar viedtālruņa nodošanu bērna rokās, mazais skolēns kļūst vecākiem sasniedzams jebkurā brīdī, no otras puses – internetā pastāv drošības riski, no kuriem bērniem jāuzmanās. Turklāt bez pieaugušo uzraudzības bērni ar viedierīci mēdz aizrauties tiktāl, ka piemirstas mācības un ikdienas pienākumi. Tāpēc mācību gada sākumā aicinu vecākus ar saviem mazajiem skolēniem izrunāt svarīgāko par viedtālruņa lietošanu un parūpēties par vecumam piemērotiem drošības uzstādījumiem tajā.

Jāierobežo laiks

Vecākiem un bērniem ir atšķirīgs viedoklis par tālrunī pavadīto laiku. Bērniem vienmēr gribētos vairāk, taču robežām ir jābūt strikti noteiktām. Stunda dienā vai vairāk – tas ir pašu vecāku ziņā. Jāuzsver, ka, pirms aizrādīt bērniem, vecākiem der ielāgot, ka viņu pašu pārmērīgā aizrautība ar tālruņa lietošanu mājās var bērnam radīt nepareizu iespaidu par viedierīču nozīmi ikdienas dzīvē. Tāpēc katrā ģimenē ir svarīgi ieviest noteikumus, kas attiecas uz visiem: ir jānosaka laiks, cik ilgi un kādiem mērķiem katrs ģimenes loceklis var mājās lietot viedierīces. Tāpat daudzi vecāki nav aizdomājušies, ka, bērnam ejot gulēt, mobilais tālrunis ir jānoliek plauktā – lai nerodas vilinājums atvasēm lietot to gultā zem segas.

Savstarpēja cieņa saziņā

Vecāku pienākums ir iemācīt savam bērnam cienīt citus ne tikai skolā un uz ielas, bet arī internetā – neapvainot, nepazemot kādu un nelietot rupju un aizskarošu valodu, sarakstoties vai komentējot savu vienaudžu ievietoto saturu sociālajos tīklos. Tāpat jāparāda bērnam, kā var ziņot caur sociālo tīklu platformu palīdzības rīkiem, ja viņu kāds aizvaino vai pazemo. Pie reizes vienojieties, ka bērns noteikti problēmsituācijās meklēs palīdzību pie vecākiem, skolotājiem vai zvanīs pa Uzticības tālruni 116111, vai arī aizpildīs ziņojumu formu "Drossinternets.lv" mājaslapā.

Vecumam piemērota informācija viedierīcē

Daudzi vecāki vēlas pasargāt savu bērnu no nevēlamas un vecumam neatbilstošas informācijas internetā, nepiemērotu spēļu spēlēšanas vai pieaugušajiem paredzēta satura apskates, taču pietrūkst zināšanu. Pirmais un viselementārākais solis, gādājot par bērna drošību internetā, ir tālruņa reģistrēšana ar bērna dzimšanas datiem, lai atvasei nav pieejams saturs, kas paredzēts pieaugušajiem. Tāpat ieteicams "Google" meklētājprogrammā pie iestatījumiem ieslēgt Drošās meklēšanas režīmu (skatīt šeit ), bet bērnu vidū populārajā "Youtube" ir jāaktivizē "Ierobežotais režīms" (skatīt šeit). Ieteicams arī atslēgt paziņojumu pienākšanu bērna viedtālrunī, lai ierobežotu iespēju, ka bērnam nepārtraukti tiek piedāvāts sociālo tīklu saturs.

Vecāku kontroles rīki

Tāpat ir pieejami neskaitāmi vecāku kontroles rīki, kas palīdz uzraudzīt bērnu veiktās darbības viedtālrunī. Iespējas ir salīdzinoši plašas – dažādi interneta satura filtri, maksas un bezmaksas lietotnes, taču šoreiz koncentrēšos uz vienkāršāko – vecāku kontroles rīkiem, ko piedāvā gandrīz jebkurā tālrunī esošās operētājsistēmas "Android" un "Apple".

Ja bērnam ir "Android" tālrunis, vecākiem jāzina, ka "Google Play" veikalā "Android" ierīču lietotājiem ir pieejami divu veidu vecuma ierobežojumi visam saturam (lietotnēm, filmām, spēlēm u.c.) – jaunākiem par 13 gadiem un vecākiem par 13 gadiem. Der pieminēt, ka katram satura veidam var izvēlēties atšķirīgus vecāku kontroles iestatījumus. Vairāk par vecāku kontroles rīku lietošanu var izlasīt šeit.

Daudzveidīgi vecāku kontroles rīki ir pieejami arī "Apple" ierīcēs (iPhone, iPad). Vecāki var ierobežot gan pieejamību dažādām lietotnēm, gan iespēju iegādāties saturu "App Store". Vairāk var izlasīt šeit. Tāpat "Apple" lietotājiem pieejams "Family Sharing" rīks vecākiem, kas darbojas atšķirīgi – ikreiz, kad bērns uzsāk jaunu pirkumu vai bezmaksas lejupielādi "App Store", pieprasījums vispirms tiek nosūtīts kādam no vecākiem uz viedtālruni. Tētis vai mamma iepazīsies ar pieprasījumu – apstiprinās vai noraidīs pieprasījumu tieši no savas iPhone vai iPad ierīces. Bērns var attiecīgo lietotni lejupielādēt savā viedtālrunī tikai, ja vecāks ir to akceptējis savā viedtālrunī. Vairāk par "Family Sharing" rīku var izlasīt šeit.

Īsumā par sociālo tīklu lietošanu

Ikvienam vecākam jāzina, ka vairumu sociālo tīklu drīkst izmantot bērni, kas sasnieguši 13 gadu vecumu. Tāpēc pirmklasniekam reģistrēties tajos nav ieteicams. Tiem vecākiem, kuru bērni jau sasnieguši attiecīgo vecumu un aktīvi darbojas sociālajos tīklos, ir vērts pārbaudīt, vai visi bērna konti ir privāti. Ja kāds no tiem ir publisks, tad pārrunājiet ar bērniem, kāpēc privāts konts ir drošāks, un vienojieties ar bērnu, ka viņa ievietotajai informācijai sociālajos tīklos nevajadzētu būt pilnīgi publiskai. Jo privātāks konts – jo mazāks risks, ka kāds izmantos tajā publicēto informāciju ļaunprātīgos nolūkos. Vairāk par sociālo tīklu drošības uzstādījumiem var izlasīt šeit.

Foto: Shutterstock

Vecākiem der arī sekot sava bērna sociālo tīklu kontiem – esiet informēti, ko viņš publicē, ar ko "dalās", kam seko un spiež "patīk", kā arī izpētiet, kādas personas seko viņa kontam. Laiku pa laikam vecākiem kopā ar bērniem ir vērts pārskatīt viņu sociālo tīklu kontu sekotājus. Ar drošu roku ieteicams izdzēst tās personas, kuras nav pazīstamas. Noteikti ir jāpabrīdina bērns, ka nekādā gadījumā bez vecāku ziņas nedrīkst satikties ar internetā iepazītu personu.

Nobeigumā vēlos aicināt ikvienu, pat aizņemtākos vecākus, regulāri aprunāties ar savu bērnu par dažādām tēmām, lai viņš jūt, ka var uzticēties vecākiem. Sarunā ir jāuzsver, ka vecākiem ir svarīgi, ko viņš domā, un ka viņš var uzticēt savas problēmas arī saistībā ar to, kas notiek sociālajos tīklos un ko viņš atradis internetā.

Savstarpējā vecāku un bērnu uzticība ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kas ļaus saprast, ka bērns ir saskāries ar nevēlamu informāciju internetā vai ļaunprātīgu rīcību no vienaudžu vai pieaugušo puses. Atcerieties – bērna drošība sociālajos tīklos un internetā ir lielā mērā atkarīga no vecākiem!"