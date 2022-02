Pēdējos gados dzirdēti dažādi vecāku vērtējumi par to, ka mācību priekšmets "mājturība un tehnoloģijas" – pēc jaunā nosaukuma "dizains un tehnoloģijas" – ir ar vienādu programmu abiem dzimumiem. Nesen zināmu viedokļu vētru sacēla ieraksts "Facebook", kur kāds tēvs aicināja aizdomāties, ko tad šajā mācību priekšmetā apgūst, un salīdzinājumam ielika satura rādītāju no 1936. gada rokasgrāmatas lauku un pilsētu pamatskolām "Zēnu praktiskie darbi un to metodika". Kas šajā mācību priekšmetā ir mainījies un kas saglabāts? Kādēļ daudzi aptaujātie skolotāji ar skumjām runā par jauno pieeju?

Mārupes Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģu skolotāja ar 28 gadu stāžu Dace Rumpe neslēpj, ka arī pati šo ierakstu redzējusi un ielikusi savu "patīk" zīmīti: "Piekrītu, ka programmai jābūt modernizētai, lai jauno paaudzi varētu vairāk aizraut, tomēr vairāk esmu vecās programmas piekritēja, kur sākumā jāieliek katrā tehnoloģijā pamati, lai pēc tam skolnieks patstāvīgi varētu spriest, kā radoši realizēt savu ieceri. Es runāju arī ar Pierīgas kolēģiem, un esam vienisprātis, ka ne viss programmā ir pieņemams. Esam rakstījuši (arī citu novadu kolēģi) programmas veidotājiem "Skola 2030" un snieguši savus ierosinājumus, bet nekas no tiem nebija ieviests programmā, ir ieteikts, ka skolotāji var mainīt ieteiktās tēmas trīs gadu griezumā, atbilstoši prasību sasniedzamajiem rezultātiem," stāsta Rumpe.

Par ko skumst aptaujātie skolotāji?