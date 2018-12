'Laimas' labdarības namiņa aicinājumam atsaukušies vairāk nekā 800 cilvēku

Šodien aprit piecpadsmit dienas, kopš durvis vēris "Laimas" labdarības namiņš, kas jau septīto gadu aicina radīt svētku brīnumu un ienest to Latvijas maznodrošināto ģimeņu mājās, sarūpējot to bērniem viņu kārotās Ziemassvētku dāvanas. Līdz šim projekta aicinājumam ir atsaukušies vairāk nekā 800 cilvēku, sagādājot 520 dāvanas, bet vēl kopumā 980 bērnu gaida savu sapņu piepildījumu.

Bērnu kartītēs minētās vēlmes ir daudz un dažādas, sākot ar tādām ikdienā nepieciešamām lietām kā apģērbs, apavi, brilles redzes uzlabošanai, beidzot ar dāvanām, kas palīdzētu bērniem attīstīt viņu talantus un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, piemēram, velosipēdi, mūzikas instrumenti, spēles, kā arī daudzas citas sirsnīgas vēlmes. Papildus tam, piemēram, lielākās dāvanas (datori, velosipēdi, telefoni, bērnu rati, mūzikas instrumenti u.c.) var būt lietotas, bet tām jābūt labā darba kārtībā.

Kopš 2012. gada "Laimas" labdarības namiņā piepildīti 5 300 bērnu sapņi Ziemassvētkos no teju 70 Latvijas novadiem, bet šogad "Laimas" namiņā prieks tiks radīts vēl 1 500 bērniem.

Jau otro gadu "Laimas" labdarības namiņu ir iespējams apmeklēt ne tikai klātienē, bet arī virtuāli – mājaslapā www.laimasnamins.lv. 2017. gadā 29 procenti atbalstītāju izvēlējās kartītes tiešsaistē, bet 71 procenti – klātienē. Mājaslapa sniedz iespēju projektā piedalīties arī labdariem no citām valstīm, piemēram, pērn bērnu kartītes tika izvēlētas un dāvanas sūtītas arī no Amerikas Savienotajām Valstīm un Apvienotās Karalistes.

Namiņa mājaslapa sniedz iespēju ne tikai tiešsaistē apskatīt daļu no 1500 radītajām kartītēm un iepazīties ar bērnu sapņu dāvanām, bet arī sekot līdzi, cik dāvanu jau ir sarūpētas un cik daudz bērnu vēl gaida savas vēlmes piepildāmies. Lai arī kartīti ir iespējams izvēlēties tiešsaistē, sarūpētā dāvana pēc tam ir jānogādā uz "Laimas" labdarības namiņu Rīgā.

"Laimas" labdarības namiņā līdz pat 2018. gada 23. decembrim, katru dienu no pulksten 10 līdz 20 mīļi gaidīts ir ikviens Latvijas iedzīvotājs un viesis, lai no namiņa izvēlētos vienu kartīti un, sarūpējot dāvanu, piepildītu to bērnu kvēlākos sapņus par sen lolotām dāvanām, kuru ģimenes šajos svētos pašas to nevar atļauties. Izvēloties kartīti, tā tiks reģistrēta sistēmā, tad projekta atbalstītājs piecu dienu laikā būs aicināts sarūpēt dāvanu un nogādāt to "Laimas" namiņā, no kurienes tā tālāk tiks nosūtīta kartītes autoram.

Projektā dāvanas sarūpēt aicina ne tikai individuāli, bet arī lielākās kompānijās, piemēram, kopīgi izvēloties vienu kartīti un sarūpējot dāvanu draugu, ģimenes, kolēģu lokā.