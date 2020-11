'Laimas' labdarības namiņš šogad atvērts virtuāli – dāvanas gaida 1200 bērnu

Piektdien, 20. novembrī, darbu uzsācis virtuālais "Laimas" labdarības namiņš, kurā ikviens aicināts palīdzēt sagādāt prieku un sarūpēt svētkos tik ļoti kārotās dāvanas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai un talantu attīstīšanai 1200 bērniem no 11 Latvijas pilsētām un novadiem, informē labdarības akcijas iniciatori.

Turpinot šo sirsnīgo tradīciju, arī šogad "Laimas" labdarības namiņa projektam atbalstu izrādījis Valsts prezidents Egils Levits kopā ar kundzi Andru Leviti, iepriecinot kādu no daudzbērnu ģimenēm: "Ziemassvētku laiks ir īpašs. Tas ir laiks, kad mēs vairāk domājam par mūsu tuvajiem un mīļajiem. Mazākie ģimenes locekļi tic brīnumam un gaida, kad viņu sapņi piepildīsies. Tas ir bērna dabā – ticēt labajam un sirds siltumam. "Laimas" labdarības namiņa iniciatīva ir cēla, tā dod iespēju piepildīt sapņus tiem, kuriem citādi tas nebūtu iespējams. Novēlam, lai šī ideja virmo gaisā ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā!"

Projekts tiek īstenots devīto gadu ciešā sadarbībā ar Latvijas reģionu sociālajiem dienestiem. "Laimas" labdarības namiņš glabā kartītes, kuras gatavojuši bērni no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem – gan no audžu un maznodrošinātām ģimenēm, gan bērni ar invaliditāti –, kuri lolo tādus pašus sapņus kā viņu vienaudži, tikai to piepildīšanai ir nepieciešams sabiedrības atbalsts.

"Drošība un veselība šodien ir paši svarīgākie priekšnosacījumi it visā, un mēs ar patiesu atbildību tos ievērojam ikvienā procesā. Mēs ticam, ka, pielāgojoties situācijai, labajiem darbiem ir jāturpinās. Tieši tādēļ šogad "Laimas" labdarības namiņu īstenosim virtuālā vidē. Mēs esam no sirds pateicīgi ikvienam par atbalstu jau kopš 2012. gada, jo kopīgi esam piepildījuši 8 300 bērnu sapņus no vairāk nekā 90 Latvijas novadiem. Šogad mūsu mērķis ir iepriecināt vēl 1 200 bērnu, un līdz ar šo gadu būsim paviesojušies visos Latvijas novados, kuru sociālie dienesti gadu laikā atsaukušies mūsu aicinājumam iepriecināt bērnus no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem," skaidro "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Arī šogad bērnu zīmētajās kartītēs minētās vēlmes ir ļoti daudzveidīgas – apģērbs, rotaļlietas, segas un spilveni, skolai nepieciešamas lietas, mūzikas instrumenti un daudz kas cits kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai un talantu attīstīšanai. Papildus tam bērni šogad vairāk nekā citus gadus lūdz arī datorus, kas nepieciešami attālināto mācību apguvei. Tehnoloģijām (datoriem, mobilajiem tālruņiem), lielajam sporta inventāram un mūzikas instrumentiem nav jābūt pilnībā jauniem, bet tiem ir jābūt teicamā darba kārtībā.

Ikviens atbalstītājs var apmeklēt "Laimas" labdarības namiņu virtuāli no 20. novembra līdz 20. decembrim projekta mājaslapā www.laimasnamins.lv. Virtuālajā namiņā būs iespēja iepazīties ar visām bērnu gatavotajām kartītēm un vēlmēm, kā arī ērti izvēlēties sev sirdij tuvākās, kuras piepildīt. Kad kartīte izvēlēta un dāvana sarūpēta, aicinām aizpildīt piegādes formu projekta mājaslapā. Ikviens dāvanu varēs ērti nodot tuvākajā "DPD" paku skapī vai bodē (kādā no 222 "Pick up" punktiem visā Latvijā) vai lielākas dāvanas nosūtīt ar "DPD" kurjeru bez maksas.