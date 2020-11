Iztēlosimies situāciju – četrus gadus vecs bērns, kuram noteikti autiskā spektra traucējumi (AST), kādu laiku atrodas rehabilitācijā, bet pār viņa lūpām tā arī nav nācis pirmais skaļi, skaidri izteiktais vārds, līdz kādā nodarbībā audiologopēde piedāvā uzlikt virtuālās realitātes (VR) brilles, caur kurām veroties netraucē ne spilgtā lampas gaisma, ne skaļi tikšķošais pulkstenis telpas otrā galā. Pēc teju stundu garās nodarbības bērns skaļi vecākiem saka: "Brilles!" Tieši tādu rezultātu panākusi audiologopēde un informācijas tehnoloģiju speciāliste Marina Petrakova ar pašas radīto produktu "VReach", kas AST bērnu vecākiem liek priecāties par acīmredzamajiem rezultātiem.

Marina vairākus gadus paralēli strādājusi gan kā bērnu audiologopēde, gan informācijas tehnoloģiju (IT) speciāliste, apmācot sievietes programmēšanā "Riga Tech Girls", kā arī darbojoties jaunuzņēmumos, līdz atskārtusi, ka divas tik atšķirīgās jomas – audiologopēdiju un IT – var savienot, lai radītu jaunu, pozitīvu pieredzi mazajiem pacientiem, kuriem nepieciešama rehabilitācija, lai uzlabotu valodas un komunikācijas attīstības prasmes. Zināšanas un neatlaidība ir ne tikai Marinas dzinulis, kas neļauj apstāties, bet arī lieliski raksturo viņu pašu. Par to, kāpēc VR tehnoloģijas ir tik noderīgas logopēdijā un funkcionālajā terapijā, kādas prasmes palīdz attīstīt VR brilles un kāpēc tās noderīgas tieši bērniem ar autismu, stāsta Marina.

Marinas un viņas sabiedrotā – Lūkasa Dzalba – radītā jaunuzņēmuma "VReach" stāsts sākās pirms trim gadiem – kā prototips, kas palīdzētu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem VR vidē, kas nav "piesārņota" ar ikdienas uzmanības novērsējiem, koncentrēties uz kādu vienu priekšmetu vai darbību. Līdz idejai gan Marina nonāca, pašas pieredzes iedvesmota, – vairākus gadus darbojoties savā pamatprofesijā kā audiologopēde, strādājot gan Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, gan savā privātpraksē un rehabilitācijas centrā, redzējusi, cik grūti speciālistam ir izveidot kontaktu ar autisku bērnu ne tikai vienas nodarbības laikā, bet pat vairāku. Turklāt audiologopēdam par katru bērnu jāaizpilda arī virkne atskaišu un ārstniecības dokumentu, kas arī prasa tik vērtīgo nodarbības laiku, paralēli vēl veidojot kontaktu ar bērna vecākiem, kuriem jāpaskaidro, kas nodarbībā darīts un kāpēc.