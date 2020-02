Latviešu bērnu modes zīmols 'Rock and Mouse' defilē Ņujorkas modes nedēļā

Šobrīd modes pasaules uzmanība pievērsta ASV metropolei Ņujorkai – tur pilnā sparā rit Ņujorkas modes nedēļa, kas ir viens no galvenajiem nozares notikumiem pasaulē. Modes nedēļas laikā Ņujorkas centrā, Manhetenas sirdī – Taimskvērā, jau norisinājās "hiTechMODA" modes skates, kas plašākai publikai piedāvāja talantīgākos jaunos un jau atzītos dizainerus no visas pasaules – tostarp Latvijas bērnu modes zīmolu "Rock and Mouse".

Ņujorkā "Rock and Mouse" prezentēja 2020./2021. rudens un ziemas kolekciju "Personības atspulgs". Zīmola dizainere Ieva Trumpekoja, kura pati ir četru bērnu mamma, atzīst, ka iedvesmu kolekcijai guvusi, piedzīvojot, cik pārsteidzoši ir jau no pirmajām dzīves dienām iepazīt savu bērnu kā personību. Turklāt bērnam augot un personībai attīstoties, process kļūst aizvien aizraujošāks.

"Kolekcija ir par bērnības un katra bērna unikalitātes svinēšanu, par zinātkāres, radošuma un pašizpausmes veicināšanu," stāsta Ieva. Kā zīmolam ierasts, apģērbos izmantotas gan drosmīgas audumu apdrukas, gan mierīgākas krāsas un mazliet spožuma. Dizaini radīti tā, lai bērni justos brīvi un paši gribētu apģērbu nēsāt.

"Rock and Mouse" uzaicinājumu piedalīties Ņujorkas modes nedēļā saņēma pēc savas veiksmīgās debijas Londonas bērnu modes nedēļā pagājušā gada septembrī. Kā zīmola pārstāvji atklāja portālam "Cālis", skatē veicies labi. Mazie modeļi, kas izrādījuši latviešu zīmola drēbes, piemeklēti turpat ASV, bet kolekciju aizgādāt no Latvijas izdevies bez aizķeršanās.

Zīmols radīts 2016. gadā, un pēdējā gada laikā uzsākta aktīva virzība ārzemju tirgos, prezentējot "Rock and Mouse" Londonā, Florencē, Ņujorkā un Maskavā.

Lūk, neliels foto ieskats: