Latvijā darbu sāk krūts piena dāvināšanas platforma 'Piena mammas'

Dāvināts krūts piens ir labākā alternatīva, ja zīdainim savas mammas piens nav pieejams vai tā nav pietiekošā daudzumā, norāda Pasaules Veselības organizācija (PVO). Ar mērķi savest kopā krūts piena dāvinātājas un ģimenes, kuru zīdaiņiem tas nepieciešams kā pamatuzturs vai tā papildinājums, darbu sāk Latvijā pirmā krūts piena apmaiņas platforma "pienamammas.lv".

Citas mammas piens ir risinājums situācijās, kad bērniņam savas mātes pienu nav iespējas saņemt vispār, tas nav pieejams bērnam nepieciešamajā daudzumā vai mammai ir specifiskas veselības problēmas, kuru dēļ zīdīšana nav iespējama. Tomēr, neskatoties uz PVO ieteikumiem, zīdaiņa barošana ar citas mammas pienu, ja savas mātes piens nav pieejams, līdz šim Latvijā nav bijusi izplatīta – daudzi vecāki par šādu iespēju nav informēti, un piena ziedošanai un saņemšanai nav bijis vienotas platformas, kurā meklēt informāciju un palīdzību. Jaunās platformas "Piena Mammas" mērķis ir ne tikai savest kopā krūts piena dāvinātājas un ģimenes, kam tas ir nepieciešams, sniedzot iespēju krūts pienu saņemt ikvienam zīdainim Latvijā, bet arī izglītot sabiedrību par krūts piena nozīmīgumu zīdaiņu veselīgā attīstībā.

Šobrīd vietnē reģistrējušās vairāk nekā 30 krūts piena dāvinātājas un vairākas ģimenes, kuras meklē pienu saviem zīdaiņiem.

"Nav nekādu šaubu, ka mātes piens ir vislabākais barības vielu avots zīdaiņiem, lai noritētu normāla attīstība. Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka mātes pienā ir dažādas antibakteriālas, pretiekaisuma, imūnmodulējošas un bioaktīvas vielas," stāsta Kristaps Dambergs, BKUS un LOR Klīnika otorinolaringologs, docētājs RSU otolaringoloģijas katedrā. "Vairāki autori norāda uz to, ka bērna barošana tikai ar mātes pienu līdz sešu mēnešu vecumam un pēc tam papildus parastajai pārtikai līdz viena gada vecumam, samazina ausu, kakla, deguna infekcijas no 31 līdz pat 87 procentiem atkarībā no tā, vai un cik ilgi bērns saņēmis mātes pienu."

Platformas pārstāvji atzīmē, ka krūts piena dāvināšana atšķiras no formālās piena bankas, un tiek izšķirta formālā un neformālā krūts piena ziedošana. Formālā piena donēšana tiek īstenota, ziedojot krūts pienu mātes piena bankai (Latvijā formālās piena bankas vēl nav, taču tā ir tapšanas procesā). Neformālā piena ziedošana notiek, tieši sazinoties abām pusēm – brīvprātīgā piena ziedotāja un ģimene, kuru bērniņam krūts piens ir nepieciešams, vienojas par piena dāvināšanu. Būtiski, ka pirms piena dāvināšanas abas puses rūpīgi iepazīstas ar vadlīnijām drošai piena apmaiņai, ar kurām iespējams iepazīties vietnē "pienamammas.lv". Mātes piena dāvināšana un saņemšana notiek brīvprātīgi un bez atlīdzības, krūts piena pārdošana par maksu nav atļauta.

Platformas izstrāde finansēta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros.