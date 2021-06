Latvija Starptautiskajā informātikas olimpiādē izcīna divas bronzas medaļas 88 valstu konkurencē

No 19. līdz 28. jūnijam 32. reizi norisinājās Starptautiskā informātikas olimpiāde. Jau otro gadu pēc kārtas to organizēja Singapūra un dalība norisinājās attālinātā formā. Jauno programmētāju sacensībās šogad piedalījās 355 dalībnieki no 88 pasaules valstīm. Latviju tajā pārstāvēja četri skolēni, turklāt divi no viņiem starptautiskajās sacensībās izcīnīja bronzas medaļas.

Bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē šogad ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieki Matīss Kristiņš un Valters Kalniņš. Latvijas delegāciju veidoja arī Druvas vidusskolas 9. klases skolnieks Ansis Gustavs Andersons, kā arī Salaspils 1. vidusskolas 11. klases skolnieks Artis Vijups. Delegācijas vadītājs starptautiskajās sacensībās bija Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis, bet Latvijas komandas vadītāja vietnieks – IT kompānijas “WhiteCryption” programmētājs Andrejs Vihrovs. Dalību tiešsaistes sacensībās Latvijā atbalstīja un tehniski nodrošināja Pirmā programmēšanas skola un tās vadītājs Raivis Ieviņš.

Olimpiādes sacensību dienas šogad norisinājās 22. un 25. jūnijā. Katrā no sacensību dienām dalībniekiem piecu stundu laikā bija jācenšas atrisināt trīs sarežģītus uzdevumus. Pirmajā dienā Latvijas komandā vislabāk veicās Valteram Kalniņām, kurš ieguva 83 no maksimāli iespējamajiem 300 punktiem. Savukārt Matīss Kristiņš pēc pirmajā sacensību dienā iegūtajiem 53 punktiem augstus rezultātus parādīja tieši otrajā dienā un kopvērtējumā no Latvijas skolēniem izrādījās rezultatīvākais.

Matīss Kristiņš starptautiskajā programmēšanas olimpiādē šogad piedalījās trešo reizi un jau trešo reizi saņēma bronzas medaļu. Savukārt Valters Kalniņš olimpiādē piedalījās pirmo reizi. Maksimālo 600 punktu skaitu par abām dienām šogad izdevās izcīnīt skolēnam no Ķīnas. Arī otrais, trešais un ceturtais labākais rezultāts Starptautiskajā informātikas olimpiādē ir Ķīnas delegācijas dalībniekiem.

Starptautiskās informātikas olimpiādes Latvijas delegācija iespēju piedalīties pasaules līmeņa olimpiādē izcīnīja šī gada aprīlī Baltijas informātikas olimpiādē, kurā ieguva augstākos rezultātus 12 skolēnu konkurencē.

2022. gadā Starptautisko informātikas olimpiādi organizē Indonēzija un iecerēts, ka tā norisināsies klātienē. Olimpiāde plānota laika posmā no 7. līdz 14. augustam.

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.