Latvijai divas bronzas medaļas Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē

No 24. līdz 28. augustam Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē Latviju pārstāvēja astoņi talantīgi skolēni, no kuriem diviem izdevās izcīnīt bronzas medaļas. Olimpiādē šogad piedalījās skolēni no kopumā 30 pasaules valstīm un katru valsti pārstāvēja jaunie programmētāji vecumā līdz 15 gadiem.

Bronzas medaļas Eiropas jauniešu programmēšanas olimpiādē izcīnīja Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieks Mareks Brucis un RTU inženierzinātņu vidusskolas 10. klases skolnieks Adriāns Piliksers. Latvijas delegācijas sastāvā šogad tika iekļauti arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 7. un 8. klases skolēni Jelizaveta Deņisova, Matīss Hauks un Kristaps Lopatko, Rīgas Andreja Pumpura 11. pamatskolas 6. klases skolnieks Ilgvars Ročāns, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8. klases skolnieks Mareks Kantsons un Rīgas Žila Verna Franču skolas 6. klases skolnieks Ernests Eņģelis.

"Katrā sacensību dienā olimpiādes dalībniekiem bija jāatrisina trīs sarežģīti uzdevumi. Uzdevumu formulējumi šogad bija īsāki, bet uzdevumi nebija vienkāršāki kā citus gadus. Pat pašiem labākajiem neizdevās izdomāt ideālos risinājumus visiem uzdevumiem. Diviem Latvijas pārstāvjiem, Adriānam un Marekam, otrajā olimpiādes dienā izdevās nevainojami atrisināt vienu no trijiem uzdevumiem. Par to iegūtais maksimālais vērtējums, summā ar citos uzdevumos gūtajiem punktiem, latviešiem nodrošināja divas bronzas medaļas," par Latvijas skolēnu panākumiem olimpiādē stāsta Latvijas delegācijas vadītājs Raivis Ieviņš.

Latvijas delegācijas komandas vadītāji un atbalsts olimpiādē šogad bija Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs un programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš, kā arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis. Olimpiādes sacensību dienās Latvijas skolēni pulcējās un uzdevumus pildīja Pirmajā programmēšanas skolā, kur jauno programmētāju sacensības tika aizvadītas pārraudzītā tiešsaistes režīmā.

Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē augstāko punktu skaitu ieguva un par absolūto uzvarētāju kļuva skolnieks no Krievijas. Otrajā vietā ierindojās skolnieks no Polijas, bet trešajā – skolnieks no Krievijas.

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas gaitā.