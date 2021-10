Latvijas jaunā baletdejotāja saņem finālistes diplomu starptautiskā konkursā

Rīgas Baleta skolas audzēkne Līva Sofija Šēfere iegūst finālistes diplomu 34. Starptautiskajā Grasas Klasiskās dejas konkursā Francijā (34ème Concours International de Danse Classique de Grasse), portālu "Delfi" informēja skolas pārstāve Agnese Zvaigzne.

Konkurss ir viens no senākajiem baleta konkursiem pasaulē, un šogad tas norisinājās jau 34. reizi no 22. līdz 24. oktobrim klātienē Francijas pilsētā Grassā. Konkursā piedalījās talantīgākie dalībnieki no visas pasaules – Francijas, ASV, Beļģijas, Vācijas, Zviedrijas, Japānas, Meksikas un citām valstīm.

Konkursā Latviju pārstāvēja divas Rīgas Baleta skolas 9. klases audzēknes – Līva Sofija Šēfere un Paula Zukule, kas konkursā piedalījās ar divām klasiskās dejas variācijām un laikmetīgo deju. Līva Sofija Šefere konkursā izpildīja variāciju no R. Drigo baleta "Talismans" un variāciju no L. Minkusa baleta "Pahita", savukārt laikmetīgajā dejā – Milanas Komarovas laikmetīgā baleta horeogrāfiju "Reminisce".

Konkurss dod iespēju jauniem talantīgiem dejotājiem demonstrēt savas dejas tehnisko, māksliniecisko un muzikālo izpildījumu klasiskās dejas un laikmetīgās dejas kategorijās. Konkursa dalībniekus vērtēja kvalificēti un starptautiski pazīstami dejas eksperti.

Dalībai konkursā Līvu Sofiju Šēferi sagatavoja un atbalstu sniedza Rīgas Baleta skolas klasiskās dejas pedagoģe, baleta māksliniece Zane Lieldidža–Kolbina un laikmetīgā baleta pedagoģe, horeogrāfe Milana Komarova.

Iepriekš ar šādu prestižu apbalvojumu Latvija varēja lepoties Rīgas Baleta skolas audzēkne Laura Grieta Grīnberga, kas 2018. gadā konkursā ieguva zelta medaļu, un šobrīd ir Latvijas Nacionālās operas baleta māksliniece, un Alise Prudāne, kas zelta medaļu "Concurs International de danse classique de Grasse" izcīnīja 2009. gadā, un šobrīd ir Latvijas Nacionālās operas baleta soliste.

Līva Sofija Šēfere ar Rīgas Baleta skolas klasiskās dejas pedagoģi un baleta mākslinieci Zani Lieldidžu–Kolbinu.