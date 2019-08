Latvijas skolēni no Starptautiskās ekonomikas olimpiādes Krievijā pārved sešas medaļas

Latvijas skolēni turpina plūkt laurus Starptautiskajās olimpiādēs. No 2019. gada 23. jūlija līdz 1. augustam Sanktpēterburgā, Krievijā noritēja 2. Starptautiskā ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda un izcīnīja trīs bronzas un trīs sudraba medaļas, informē Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Kopumā par medaļām cīnījās 131 skolēns no 24 valstīm. Sarežģītā sacensībā jaunieši Elīza Elizabete Bicāne no Rīgas tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas, Elīza Ozola no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Kārlis Eiduks no Olaines 1. vidusskolas izcīnijas bronzas medaļas, savukārt Artūrs Jānis Ņikitins un Emīls Limanāns no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, kā arī Aleksejs Popovs no Rīgas 10. vidusskolas saņēma sudraba medaļas.

Olimpiādē jauniešiem bija jāpierāda savas prasmes trīs kārtās. Lai pierādītu savu finanšu pratību, dalībnieki izspēlēja simulācijas spēli, veidojot savu virtuālo līdzekļu investīciju portfeli un cenšoties pārspēt viens otru. Ekonomikas zināšanu pārbaudījumā jaunieši ne tikai atbildēja uz teorētiskiem jautājumiem, bet arī pārsprieda mākslīgā intelekta lomu darba tirgus attīstībā, vērtēja nevienlīdzību un tās lomu indivīdu labklājības vairošanā, ekonomisko krīžu plusus un mīnusus un citas aktuālas ekonomiskas tēmas. Komandas darbā jaunieši izstrādāja savu biznesa piedāvājumu "Hyperloop" transporta sistēmas ieviešanai Krievijas tirgū.

Šogad uz Starptautisko ekonomikas olimpiādi devās divas komandas no Latvijas, dubultojot dalībnieku skaitu līdz desmit. Latvijas valsti pārstāvēja arī Juris Skutelis no Viesītes vidusskolas, Aiva Juste no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Mārcis Gritāns no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas un Izolde Bernadeta Ozoliņa no Valmieras Viestura vidusskolas.

Lai sagatavotu Latvijas delegāciju, pirms olimpiādes Rīgā notika intensīva deviņu dienu sagatavošanas nometne. Tās laikā jaunieši pilnveidoja savas finanšu, ekonomikas un biznesa situāciju risināšanas prasmes, stiprināja savas prezentēšanas prasmes un ar trenera palīdzību pilnveidoja darbu komandā. Komandu sagatavošanu un dalību starptautiskajā olimpiādē vadīja Latvijas Universitātes mācībspēki Mārtiņš Danusēvičs un Jānis Priede.