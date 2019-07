Latvijas skolēniem četras medaļas Starptautiskajā fizikas olimpiādē

Ar izciliem panākumiem Latvijai 14. jūlijā noslēdzās 50. Starptautiskā fizikas olimpiāde Telavivā, Izraēlā. Latvijas komanda izcīnīja vienu sudraba, trīs bronzas medaļas un saņēma atzinības rakstu. Olimpiādē kopumā piedalījās pieci Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, informē AS "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere.

Sudraba medaļu saņēma Jānis Hūns, bronzas – Rolands Lopatko, Ingvars Vitenburgs un Vilhelms Cinis, savukārt atzinība – Ričardam Knipšem. Jāpiebilst, ka Ingvars starptautiskajā olimpiādē piedalās trešo reizi, Vilhelms Cinis – otro, un visos gadījumos viņu zināšanas ir augsti novērtētas. Latvijas komanda 50. Starptautisko fizikas olimpiādi ir noslēgusi ar līdz šim augstāko rezultātu. Arī šogad talantīgāko fizikas skolēnu dalību olimpiādē atbalstīja AS "Latvenergo".

Latvijas skolēni Starptautiskajā Fizikas olimpiādē piedalās jau kopš 1996. gada, un šajā laikā olimpiādē ir piedalījušies 117 mūsu valsts jaunieši. Godam pārstāvot Latviju, skolēni Starptautiskajā Fizikas olimpiādē kopumā ir izcīnījuši vienu zelta, četras sudraba, 29 bronzas medaļas un 32 atzinības rakstus.

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Mūsu skolēnu augstie panākumi ir laikā, kad izskanējusi ziņa par satraucošajiem matemātikas eksāmena rezultātiem. Gribu uzsvērt, ka Latvijas komandas panākumi apliecina to, cik liela nozīme ir eksakto zinību, īpaši fizikas, pasniegšanai skolās, jo mūsu audzēkņiem izdevies izcili pierādīt savas zināšanas. Spējīgu jauniešu skolas solos ir daudz, un jānodrošina iespēja visiem pilnvērtīgi un kvalitatīvi apgūt eksaktos priekšmetus, savukārt mums, pieaugušajiem, sabiedrībai un izglītības politikas veidotājiem, ir jāatbalsta gūtie panākumi un jāveicina interese par fiziku. No tā, cik lielu nozīmi būsim pievērsuši eksakto zinību apguvei Latvijas skolās šodien, ir atkarīgs jauno inženieru, zinātnieku un izgudrotāju devums jau rīt. Bez izciliem jaunajiem speciālistiem tehniskās jomas attīstība nav iespējama. Apsveicu mūsu jaunos talantus un viņu pedagogus!"

Uzņēmums atbalsta Latvijas pārstāvju dalību Starptautiskajā fizikas olimpiādē jau trešo gadu, un šo gadu laikā gūti vērā ņemami panākumi – 2017. gadā saņemta viena sudraba (Reinis Irmejs) un divas bronzas (Ingvars Vitenburgs, Aleksejs Jeļisejevs) godalgas, 2018. gadā – trīs bronzas medaļas (Jānis Hūns, Ingvars Vitenburgs, Vilhelms Cinis) un atzinības raksts Mārtiņam Klevam.

Šī gada komandu pavadošie mentori bija Latvijas Universitātes profesors Vjačeslavs Kaščejevs (komandas vadītājs) un Latvijas Universitātes docents Ģirts Barinovs. Komandai līdzi brauca novērotājs – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta inženieris, Starptautiskās fizikas olimpiādes izlases treneris un eksperts Dāvis Zavickis.