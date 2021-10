Latvijas tēvi bērna kopšanas atvaļinājumā: jau nākamgad ieviesīs otram vecākam nenododamo kvotu

Bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšana pavisam noteikti veido tik ļoti nepieciešamo savstarpējo sapratni un empātiju pret savu partneri, kuru citādi ir ļoti grūti iegūt."

Tāpat Tordengrens uzsver, ka došanās bērna kopšanas atvaļinājumā tēvam dod iespēju jau bērna dzīves sākumā novērst "kompetences plaisas" veidošanos. "Rūpes par bērnu ir apgūstama prasme," viņš saka. "Man šķiet, ka tad, ja tēvs nepavada līdzvērtīgi ilgu laiku, rūpējoties par bērnu tā dzīves sākumā, ir ļoti viegli iekļūt tādā kā apburtajā lokā, kur māte vienmēr ir "galvenā" – tā, kura visu zina un spēj izdarīt labāk. Dzīvē ar bērnu tu apgūsti dažādus trikus un prasmes, un, ja tev nav iespējas to visu regulāri praktizēt, tad otrs vecāks vienmēr situāciju spēs atrisināt labāk – tādējādi brīdī, kad rodas problēma, vienmēr vieglāk būs bērnu atdot šim zinošākajam vecākam."

Māris Rinkulis bērna kopšanas atvaļinājumā devās un "pārņēma stafeti" no sievas Rūtas, kad meitai bija četrarpus mēneši. "Jau pirms laba laika ar sievu runājām: ja vēlamies bērnu, tad rūpes būs jāuzņemas abiem līdzvērtīgi un bērna kopšanas atvaļinājums būs jādala," stāsta Rinkulis. "Es ļoti vēlējos būt iesaistīts bērnkopībā, savukārt sieva nevēlējās izkrist no profesionālās vides vairāk nekā gadu, bet manā darbā tas neko daudz nemainīja."

"Kad bērniņš pieteicās, sākām domāt, kurā brīdī labāk mainīties un sievai doties darba gaitās, bet man būt mājās un rūpēties par meitu," Rinkulis turpina. "Devāmies arī pie ģimenes psihoterapeita, lai saprastu, kā būtu labāk meitai, bet gaidītā iedrošinājuma vietā saņēmām šaubas, kuras galvenokārt bija saistītas ar to, ka vīrieši taču esot mazāk emocionāli par sievietēm, līdz ar to es nespētu nodot savas emocijas tālāk bērnam. Jāsaka, ka, tieši esot kopā ar meitu, iemācījos daudz labāk izrādīt savas emocijas un kļuvu daudz empātiskāks un saprotošāks. Bērna kopšanas atvaļinājumā kopumā pavadīju deviņus mēnešus."

Rinkulis atzīst, ka bija interesanti vērot cilvēku reakciju, kad tie ieraudzījuši viņu ar bērnu ratiņiem vai meitu rokās, bet blakus nav bijis mammas. "Es esmu liels, garš, bārdains vecis. Daudziem acis iepletās izbrīnā, daudziem, īpaši jaunajām māmiņām, sejā parādījās smaids. No citiem savukārt varēja "nolasīt" neizpratni. Vēlāk, kad ar meitu jau devāmies uz rotaļu laukumiem, es parasti tur biju vienīgais tētis, īpaši darba dienās."

Tētis saka, ka citos apstākļos meitu nebūtu iepazinis tik labi kā šobrīd. "Mana mierīgā daba un gandrīz bezizmēra pacietība bija un ir kā radīta bērnkopībai – sieva saka, ka es esmu meitas miera osta. Kad bijām divatā, meita uz manām krūtīm un vēdera varēja nogulēt divu stundu diendusu un to dara vēl joprojām, kad ir iespēja. Tādu mieru iedot meitai nevienam citam vēl nav izdevies."

Kamēr Latvijai direktīvas noteiktās obligātās kvotas ieviešana vēl tikai priekšā, Tordengrens sarunu nobeidz ar retorisku jautājumu vīriešiem: "Vai 2021. gadā vispār ir reālistiski atrast partneri, kura gribēs ar tevi kopā radīt bērnu, ja tu uzskatīsi, ka visas rūpes par bērna audzināšanu jāuzņemas viņai? Ja vīrietis vēlas, lai ģimenē piedzimst bērns, manuprāt, ir pēdējais laiks sākt uzņemties par to vismaz daļu atbildības..." Ieguvēji būs visi.

