Leģendas par Rīgu un kaķi Aspazijas dzīvē – idejas brīvdienām pilsētā

Laika apstākļus gaidāmajās brīvdienās nesola tik labus, lai dotos uz pludmali. Ja tavai ģimenei nav padomā doties ārpus Rīgas, saturiski laiku ar bērniem vari pavadīt pilsētā. Divi muzeji piedāvā interesantus pasākumus mazākiem un lielākiem bērniem – izzināt leģendas par Rīgu, kā arī iepazīties ar kaķiem Aspazijas dzīvē.

Darbnīca bērniem un vecākiem "Aspazija un kaķi"



Sestdien, 25. maijā, pulksten 11 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem ir aicināti uz mākslas darbnīcu "Aspazija un kaķi" Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Kaķi allaž ir bijuši Aspazijas draugi. Baznīcas ielā kopā ar Aspaziju un Raini dzīvoja runči Inga, Didzis un Sētmalītis. Vesela kaķu kompānija mitusi arī dzejnieces mājā Dubultos. Rakstot vēstules Rainim uz tālo Slobodsku, Aspazija ne reizi vien aprakstījusi arī kaķu ikdienas gaitas un piedzīvojumus. Un kur nu vēl runcis, kas bijis mazās Elzas bērnības dienu lielākais draugs un pat dzīvības glābējs!

Aspazijas "kaķus stāstus" klausīties un dažu kaķu fotoportretus izpētīt varēs mākslas/dzejas darbnīcā Raiņa un Aspazijas mājā. Kopā ar tekstilmākslinieci Līvu Kaprāli būs iespēja izgatavot arī savu pūkaino draugu – rotaļu kaķi, stāsta Kaspars Zalāns, Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists.

Līva Kaprāle ir tekstilmāksliniece, kas visvairāk savā darbībā iemīļojusi vilnas velšanu, bet labprāt eksperimentē ar daudziem citiem materiāliem, klasiskām un netradicionālām tehnikām. Darbā ar bērniem iepazīstina viņus gan ar tekstilmākslu, gan keramiku, gan dažādām jauktām tehnikām.

Darbnīca "Aspazija un kaķi" ir trešā no deviņām nodarbībām ģimenēm, kas no marta līdz decembrim notiek Raiņa un Aspazijas mājā. Piecas mākslinieces – Ilze Aulmane, Ieva Baumgarte, Līva Kaprāle, Ella Mežule un Eva Vēvere –, izmantojot dažādas tēlotājmākslas veidus (grafiku, glezniecību, tekstila dizainu u.c.) un rosinot bērnus un vecākus iepazīt Aspazijas un Raiņa dzīvi un tekstus –, sniegs iespēju ģimenēm radoši darboties kopā, veidojot savus mākslas darbus.

Darbnīcu ciklu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Pasākumam jāpiesakās iepriekš, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29572469.

Ieeja ģimenēm ar bērniem – trīs eiro.

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

"Leģendas un teikas par Rīgu - pāri laikiem" – ģimenes dienā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā



Svētdien, 26. maijā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notiks ģimenes dienas pasākums "Leģendas un teikas par Rīgu – pāri laikiem".

Pulksten 12 un 15 uz ekskursiju "Ko par Rīgu stāsta un atklāj leģendas un teikas" aicinās muzeja pedagogs, vēsturnieks Mārtiņš Kazainis. Kādas ir versijas par Rīgas leģendu izcelsmi, kā rīdzinieku paaudzes ir vārdos ietērpušas reālus notikumus, tos bagātinot ar pieredzi un fantāziju? Rīdzinieki visos laikos bijuši un ir gudri un attapīgi ļaudis, zinot arī, kā savus stāstus stāstīt, lai tie paliktu bērnu un bērnu bērnu atmiņā. Ekskursijas gaitas stāsti sniegs iespēju noskaidrot un uzzināt. Ja jautā: "Vai Rīga jau gatava?", vai zini, kas un kāpēc jāatbild? Ko veica Rīgas Lielais Kristaps un kāds ir viņa stāsts, kur vedot noslēpumainās pazemes ejas zem Rīgas, ko vācieši darīja ar vērša ādu, kas zināms par Rīgas raganu un žagatu un vēl, un vēl.

Klausoties teikas, leģendas un patiesus vēsturiskus notikumus, ekskursijas dalībnieki iepazīs gan Rīgas vēsturi un īpašus muzeja priekšmetus no neierasta skatu punkta, neaizmirstot, ka arī dažādi kuriozi un versijas ir vēstures sastāvdaļa. Teikas un leģendas glabā sevī seno rīdzinieku pieredzi, fantāziju, vēlmes, arī bailes un sajūsmu. Arī mūsdienās top jaunas leģendas, varbūt pat, ka kāds no mums būs to radītājs. Varbūt, ka tieši tu!