Lidostā 'Rīga' bērnus, kas ceļo bez pieaugušā, vecāki varēs pavadīt līdz izlidošanas sektoram

Lidostā "Rīga" no jūlija ieviesta jauna iespēja ģimenēm ar bērniem – ja bērns ceļo viens uz kādu no Šengenas zonas valstīm un kopā ar aviobiļeti ir iegādāts pakalpojums "Bērns bez pavadoņa", vecāki vai cita pavadošā persona varēs paši pavadīt bērnu līdz izlidošanas sektoram, informē VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pārstāve Laura Karnīte.

Lai varētu izmantot šo iespēju, aviokompānijā iegādājoties bērnam biļeti uz lidojumu, ir jāiegādājas arī pakalpojums “Bērns bez pavadoņa”. Dažādām aviokompānijām ir dažādi noteikumi un ierobežojumi bērnu ceļošanai bez pavadoņa, kā arī prasības, kāda vecuma bērniem šis pakalpojums ir obligāts, tāpat dažādās valstīs var tikt piemēroti dažādi izņēmumi un ierobežojumi bērnu ceļošanai bez pieaugušā. Tāpēc pirms pakalpojuma iegādes rūpīgi jāiepazīstas ar aviokompāniju un valstu noteikumiem un prasībām attiecībā uz bērnu ceļošanu vienatnē.

Lai varētu bērnu pavadīt, ierodoties lidostā, jādodas pie reģistrācijas galdiņa, kur bērna pavadītājam tiks noformēta īpaša atļauja iekļūšanai lidostas slēgtajā pasažieru zonā. Pavadītājam līdzi ir jābūt derīgai pasei vai ID kartei. Iespēja pavadīt bērnu līdz izlidošanas sektoram lidostā “Rīga” attiecas tikai uz lidojumiem Šengenas zonas ietvaros.

Pēc atļaujas saņemšanas bērnam un pavadītājam jāveic drošības kontrole "Ātrās drošības pārbaudes kontrolpunktā" (Fast Track) un tālāk jādodas uz atbilstošo izlidošanas sektoru. Drošības pārbaude pavadītājam tiek veikta tāpat kā jebkuram pasažierim, tāpēc līdzi nedrīkst būt bīstamie vai aizliegtie priekšmeti, kā arī jāievēro līdzņemamā šķidruma daudzuma ierobežojumi.

Pavadītājs ir pilnībā atbildīgs par bērna pieskatīšanu lidostā, tai skaitā bērna pavadīšanu un iekāpšanu atbilstošajā reisā. Pavadītājam ir pienākums uzkavēties lidostā tik ilgi, kamēr gaisa kuģis ir aizlidojis. Pēc bērna pavadīšanas pavadītājam ir jāatstāj izlidošanas zona, izmantojot izeju uz pilsētu caur E sektora bagāžas saņemšanas zāli.

Vairumā aviokompāniju pakalpojums “Bērns bez pavadoņa” ir obligāts bērniem vecumā no 5-11 gadiem, kuri ceļo vieni paši, savukārt pasažieriem no 12-17 gadu vecumam pakalpojums ir pieejams, ja to ir pieteikuši viņu vecāki vai aizbildņi. Izmantojot šo pakalpojumu, bērns atrodas aviokompānijas uzraudzībā no reģistrācijas brīža līdz brīdim, kad galapunktā bērnu sagaida vecāki vai citi pavadītāji.