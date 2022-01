Līdz 300 eiro palielinās Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem

2022. gadā Rīgas dome par katru bērnu no pusotra līdz četriem gadiem maksās līdzfinansējumu 307,85 eiro mēnesī, bet par bērniem obligātajā izglītības vecumā līdzfinansējums būs 229,27 eiro. Tuvākajā laikā tiks palielināts līdz 181,09 eiro mēnesī arī pašvaldības līdzfinansējums sertificētam bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam jeb auklēm vai mājdārziņiem.

To paredz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātu 20. janvārī apstiprinātie grozījumi Rīgas domes sasitošajos noteikumos "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju", palielinot pašvaldības līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem, kā arī nosakot vairākas izmaiņas bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai pašvaldības pirmsskolās, ziņo Rīgas dome.

Līdztekus pašvaldība atgādina, ka Rīgas domes līdzfinansējums privātajai izglītības iestādei tiek izmaksāts pilnā apmērā arī par bērniem, kuri valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā bērnudārzu neapmeklē, kamēr privātā izglītības iestāde nav pārtraukusi pakalpojuma sniegšanu un vecākiem ir dota iespēja nepieciešamības gadījumā bērnus vest uz bērnudārzu.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz arī to, ka no 2022. gada 1. aprīļa e-pakalpojums "Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā" būs pieejams tikai portālā "Latvija.lv". Bērna likumiskajiem pārstāvjiem, tāpat kā vecākiem, būs tiesības elektroniski reģistrēt bērnu rindā, veikt izmaiņas vai atcelt pieteikumus. Korekcijas noteikumos paredz reģistrācijas rīkā atcelt atzīmi "pašlaik nevēlos saņemt piedāvājumu pirmsskolas izglītības pakalpojumam no pašvaldības izglītības iestādes, jo bērna uzraudzību nodrošina vecāks vai vecāku izvēlēta privātpersona vai bērns saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātā izglītības iestādē". Līdz ar to vecākiem, kuri pieteikumos ir veikuši šo atzīmi, ka nevēlas saņemt uzaicinājumu, pieteikuma laukā "uzsākšanas datums" jānorāda vēlamo uzsākšanas datumu, tādejādi paužot vēlmi, ka bērns netiks iekļauts pretendentu sarakstā, kamēr nepienāks norādītais datums.

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nepārtrauktību, risinātu personāla deficīta jautājumu un aizpildītu skolotāja palīga vakances, saistošajos noteikumos precizēta pirmsskolas vecuma bērnu ārpuskārtas uzņemšanas komisijas kompetence, nosakot, ka pašvaldības pirmsskolā strādājošā skolotāja palīga bērnam ir tiesības pirmsskolas izglītības pakalpojumu saņemt ārpus kārtas.

Tāpat saistošo noteikumu grozījumos ir precizēta informācija sarakstā par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Par grozījumiem Rīgas domes saistošajos noteikumos vēl lems deputāti Rīgas domes sēdē. Pēc noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tie būs pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā "Normatīvie akti".