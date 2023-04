Lieldienās ar zoodārza iemītniekiem

Pavasaris ir iestājies arī "Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā". 7. aprīlī, Latvijas abinieku un rāpuļu zālē tiks atklāta Olu izstāde, kur varēs uzzināt kuram zoodārza iemītniekam ir vislielākās olas, kā mazuļi no tām izrāpjas un, ka olas dēj ne tikai putni!

Pavasara vēsmās ietērpies arī "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" – aug mazuļi, plaukst pumpuri un pie Latvijas abinieku un rāpuļu zāles durvīm uzradusies milzu ola. Nāc un uzzini, kas aiz tās slēpjas! Vai zināji, ka olas dēj ne tikai putni? Kuram no zoodārza iemītniekiem ir vislielākās olas? Kā dzīvnieku mazuļi no tām tiek ārā? 7. aprīlī atklājam Olu izstādi, kas līdz pat 30. aprīlim būs apskatāma Latvijas abinieku un rāpuļu zālē.

Lieldienu laikā, kad visvairāk domājam par krāsainām, izrotātām olām, "Rīgas Zooloģiskais dārzs" aicina atcerēties, ka vistas nav vienīgie dzīvnieki, kas dēj olas, un redzēt, cik dažādas tās spēj būt pēc lieluma, krāsas un formas. Latvijas abinieku un rāpuļu mājā būs aplūkojama Olu izstāde, kura ļaus gan iepazīt visdažādāko dzīvnieku olas, gan arī uzzināt vairāk par to, kāpēc tās ir tik atšķirīgas. Varēs redzēt gan lielākās zoodārzā izdētās olas, gan to, cik ļoti daudzu rāpuļu olas atšķiras no mums ierastajām putnu olām, gan arī redzēt, kā izskatās kukaiņu olas.

Tāpat, aprīlim iestājoties, zooloģiskajā dārzā arvien vairāk manāmas pavasara noskaņas – ekspozīcijā no ziemas miega pamazām atgriežas Latvijas rāpuļi un abinieki. No šīs nedēļas Rīgas Zoodārzs darba laiks būs garāks – tagad katru dienu kases strādās no pulksten 10 līdz 18, bet pastaigas pa zoodārzu būs iespējams turpināt līdz pulksten 19.