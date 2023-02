Liepājā skatāma foto un kolekcijas izstāde 'Teddy lācis – no klasikas līdz avangardam'

Leļļu Mākslas un Dizaina muzejā, galerijā "Romas dārzs" Liepājā no 24. februāra līdz 28. maijam būs apskatāma izstāde "Teddy lācis – no klasikas līdz avangardam." Ekspozīcijas pamatā ir ASV dzīvojošo, leļļu mākslinieces Pašas Setrovas un fotogrāfes Jūlijas Osinas-Fridman kopīgs fotoprojekts ar nosaukumu "Shoddy Bear", ko papildina dažādu valstu mūsdienu radīto autorlāču kolekcija, vēstī izstādes veidotāja Ināra Liepa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par izstādes vēstnesi izvēlēts Latvijas mākslinieces Kristīnes Kliginas darbs ar nosaukumu "Totēms". Tas ir pētījums par lāča tēlu un tā nozīmi autores dzīvē. Darba idejas pamatā ir teikas un leģendas, kā arī dziļi personiski notikumi autores dzīvē.

"Cilvēku mīlestība pret rotaļu lāčiem aizsākās 20. gs. sākumā un tā nepāriet, bet kļūst arvien stiprāka. Pa šo laiku "Teddy" lāču dizains ir ieguvis jaunas aprises pateicoties daudziem mūsdienu māksliniekiem, kuru darbos jaušama vēlme radīt ko jaunu, laikmetīgāku tajā pašā laikā saglabājot lāča formas," stāsta Liepa.

Ekspozīcijas pamatā ir ASV dzīvojošo mākslinieču – pasaulē pazīstamās leļļu mākslinieces Pašas Setrovas un fotogrāfes Jūlijas Osinas-Fridman kopīgi radītās fotogrāfijas, kuras papildina dažādu valstu mūsdienu autoru darinātie lāči no Setrovas kolekcijas. Pirms aizbraukšanas uz ASV Setrova savu "Shoddy" lāču kolekciju atdāvināja Ināras Liepas Leļļu Mākslas muzejam. "Tajā ir skatāmi ne tikai paši lāči, bet arī Osinas-Fridman tapušās fotogrāfijas, kur modeles lomā ir Setrova kopā ar savas kolekcijas lāčiem. Jāatzīmē, ka Setrova ir profesionāla modele – viņas un Osinas-Fridman kopdarba rezultāts ir avangardisks, provokatīvs un vienlaikus ļoti izteiksmīgs," vērtē Liepa.

Foto: Publicitātes foto

Viņa turpina: "Leļļu Mākslas un Dizaina muzejā skatāmie lāči ir dažādu valstu mūsdienu mākslinieku darbi, tostarp atsevišķus ir veidojusi arī Setrova. Iespējams, ka "Shoddy Bear" pagaidām nav tik plaši pazīstams vārdu salikums kā klasiskais "Teddy Bear", kuru vairākas paaudzes zina kā rotaļu lāci jau gadsimta garumā. Mīlīgais "Teddy" lācēns ir iedvesmojis tūkstošiem cilvēku: mūsdienās to izgatavo gan pēc senajiem mēriem, gan veido arvien jaunas piegrieztnes. Tā ir iemīļota rotaļlieta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Daudzi kolekcionāri pasaulē ir gatavi šķirties no prāvas naudas summas, lai tiktu pie antikvāra autentiska lāča eksemplāra. Tādēļ grūti iedomāties, kas varētu būt labāks par tradicionālo "Teddy" lāci, taču pēdējo gadu laikā tiek rīkotas izstādes, kurās ir eksponēti autordarbi – jauna, dažāda dizaina lāči ar kopīgu nosaukumu "ART Teddy". Tie tiek radīti, izmantojot dažādus vizuālās mākslas veidus – skulptūru, tekstila tehniku, fotogrāfiju, glezniecību un citus, tajā skaitā – modes dizainu. Pirmā šo lāču izstāde notika Maskavā, pēc tam Pēterburgā, Tokijā, Tallinā, Rīgā. Tajā bija ietverta arī "Shoddy Bear" ekspozīcija no Ināras Liepas ceļojošā Leļļu Mākslas muzeja krājuma."