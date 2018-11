Lietderīgas lietas, ko vērts ielikt somā pirms došanās uz dzemdībām

Vēlme pēc iespējas labāk sagatavoties bērniņa piedzimšanai ir ļoti labi saprotama vecāku darbība. Tomēr pārlieku liels sagādāto lietu daudzums jauno māmiņu īpašajā dienā var apgrūtināt un pat samulsināt. Ginekoloģe Karlīna Elksne skaidro, kam noteikti jābūt dzemdību somā un bez kā var pilnīgi mierīgi iztikt.

Kam noteikti jābūt dzemdību somā

Ginekoloģe skaidro, ka, sākot no grūtniecības 30. nedēļas, topošajai māmiņai noteikti vienmēr jānēsā līdzi mātes pase un visas sonogrāfijas, kas veiktas grūtniecības laikā. Jo īpaši būtiski ir paņemt līdzi pašu pirmo – pirmā trimestra sonogrāfiju. Gadījumā, ja ārsts topošajai māmiņai aizmirst izsniegt sonogrāfiju, māmiņai ārstam jāatgādina to izdarīt, lai varētu pārliecināties par grūtniecības ilgumu un tās norisi. Mātes pase savukārt nepieciešama tādēļ, ka tur uzrādīts asinsgrupas oriģināls un grūtniecības laikā veikto analīžu rezultāti. Karlīna Elksne uzsver, ka būtiski mātes pasē nesalikt čekus, papīrus un citas lietas, kurām nav paredzēts tajā atrasties. Ja steidzami nepieciešams noskaidrot informāciju par mātes veselību, papildu informācija tajā var būtiski aizkavēt procesu.

Rūpējoties par sevi, mammai noteikti ir vērts paņemt līdzi ērtas drēbes, kurās pavadīt laiku dzemdību nodaļā. Vēlams izvēlēties tādu apģērbu, kura augšdaļu ir viegli atpogāt, lai būtu gan ērti barot mazuli, gan ārstiem veikt regulāru krūšu pārbaudi. Tāpat arī nepieciešamas lielās autiņbikses un higiēniskās paketes, jo pēc dzemdībām var būt neregulāra asiņošana.

Mammām jāpaņem līdzi arī klizmiņas, kura tiks izmantota gan pirms dzemdībām, gan arī, iespējams, pēc tām, jo pēc dzemdībām nereti rodas aizcietējums. Noderīgi ir arī krūšu ieliktnīši, jo, barojot ar krūti, piens mēdz noplūst, tādā veidā sasmērējot drēbes.

Ja ārsts topošajai māmiņai norādījis, ka dzemdībās jābūt uzvilktām kompresijas zeķēm, arī tas ir noteikti jāievēro. Savukārt, ja dzemdībās vēlas piedalīties arī tēvs, būs jāuzrāda plaušu rentgens, kas veikts pēdējā gada laikā.

Turpretim mazuļa labsajūtai jāsagādā bērnu ziepītes, drēbītes un pēc iespējas dabīgākas autiņbiksītes – bērniem bieži vien rodas alerģija, tāpēc Elksne uzsver, ka pirmās autiņbiksītes būtu vērts iegādāties eko veikalā, lai mazinātu alerģijas iespējamību.

Lietas, kas dzemdību somā lieki aizņem vietu

Lai neapgrūtinātu sevi, dzemdību somā var nelikt, piemēram, mitrās salvetes, jo bērniņu droši var mazgāt arī ar ūdeni, tāpat arī var iztikt bez ķermeņa eļļiņas. Ja tiešām bērnam būs ļoti sausa āda un ārsts to ieteiks nopirkt, to varēs izdarīt uz vietas, tomēr tai nav obligāti jābūt somas saturā. Arī bērna piena maisījums nav nepieciešams. Ja tomēr pēc tā radīsies vajadzība, dzemdību iestādē to iedos.

Ja topošie vecāki vēlas gūt papildu informāciju par to, ko vērtīgu ielikt dzemdību somā, vērtīgi ir ieiet jebkuras dzemdību nodaļas mājaslapā, kur šīs lietas ir uzskaitītas. Objektīvi un kritiski izvērtējot, pēc šī saraksta var vadīties un pārbaudīt savas dzemdību somas saturu.

"Protams, ir brīnišķīgi, ja topošie vecāki ir nodrošinājušies ar visu nepieciešamo mazuļa sagaidīšanai, tomēr jāatceras, ka nekas traks nenotiks, ja šī dzemdību soma aizmirsīsies mājās vai kaut kas tajā izpaliks. Visu iespējams iegādāties uz vietas – vai nu dzemdību namā, vai tuvējā aptiekā. Arī es pati uz pirmajām dzemdībām ierados bez dzemdību somas, jo tās sākās nedaudz ātrāk, kā bija plānots. Galvenais, lai jaunā māmiņa īpašajā dienā jūtas ērti, labi un droši. Domas par iztrūkstošām lietām dzemdību somā var radīt satraukumu un stresu," stāsta ginekoloģe.

