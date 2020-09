Lietotnes eksakto mācību priekšmetu vieglākai apguvei

Nav noslēpums, ka pēc vasaras brīvlaika un ilgāka skolas pārtraukuma ir visai grūti atsākt mācības. Ņemot vērā, ka tieši eksaktās zinības skolēniem mēdz sagādāt visvairāk grūtību, "STEaMup.lv" komanda ir apkopojusi dažādas lietotnes, kuras ikvienam ir viegli pieejamas un mācības padarīs vieglākas un interesantākas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mācību grāmata telefonā

Lietotne "Soma" noderēs ikvienā mācību stundā. Tā radīta, lai katram skolēnam būtu iespējams piekļūt mācību materiāliem tiešsaistē tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, bioloģija, fizika un ķīmija. Tajā pieejami interaktīvi video par mācību vielu, kas palīdzēs vieglāk saprast mācību stundās apgūto. Savukārt skolotāji šos video var izmantot, lai dažādotu mācību procesu vai kādu tēmu izskaidrotu nedaudz citādāk. Lietotnē pieejams saturs 1.–12. klases skolēniem.

Palīgs dizaina un formulu apguvē

Lai jauniešiem veidotos izpratne par telpas parametriem un laukumu, var izmantot dažādas istabas dizaina programmas un lietotnes, piemēram, "Area Calculator for Land-Perimeter and Field", kurā, aprēķinot laukumu, ir jāizdomā, piemēram, cik lielu skapi vai datorgaldu varētu ievietot istabā. Tas palīdzēs apgūt un izprast laukuma un perimetra aprēķināšanu un jēgu. Tāpat ģeometrijā, apgūstot 2D un 3D figūras, var izmantot aplikāciju "Geometryx: Geometry-Calculator", kurā var analizēt objektus, aprēķināt to izmērus, kā arī izmantot formulas un kalkulatoru.

Grafisko materiālu izstrāde

Infografikas ir viens no labākajiem veidiem, lai cilvēki ērti varētu uztvert apkopotos datus. Tāpēc dažādos grupu darbos var izmantot tādas lietotnes kā "Infogram", "Desmos Graphing Calculator" vai "Canva", lai izveidotu savas grafikas. Lietotne "Canva" ne tikai noderēs grafiku veidošanai vien, – tajā var arī veidot dažādus plakātus, banerus, afišas un citus grafiskos materiālus. Vietnes lielākā priekšrocība ir tā sauktais mākoņa risinājums, kas nozīmē, ka programma nav jāielādē datorā. Pietiek ar reģistrēšanos, un ikviens izveidotais darbs būs pieejams jebkurā viedierīcē.

Apgūsti gaismas mērīšanu

Kas ir gaisma, un kā to mērīt? Dažbrīd to ir grūti izstāstīt un sarežģīti uztvert, taču var izmantot lietotni "Pocket Light meter", kas mēra gaismu foto un video uzņemšanai ar manuālajām kamerām. Tas var būt lielisks veids, kā praktiski apgūt fizikas stundā mācīto un redzēt, kur ikdienā pielietot iegūtās zināšanas. Piemēram, izmantojot manuālo kameru un fotografējot skolēnu portretus dažādos apgaismojumos, vienlaikus ar lietotnes palīdzību var mācīties un apgūt gaismas mērīšanu.

Eksperimentu un spēļu veidā apgūt mācību vielu

Perfekts veids, kā ieinteresēt bērnus eksaktajās zinātnēs, ir kopīgiem spēkiem eksperimentēt un spēļu veidā apgūt jaunās prasmes. Dažādus eksperimentus piedāvā lietotne "Kid's Science Experiments & Projects", kurā var gūt iedvesmu un pamācības eksperimentiem un projektiem. Lietotne ir angļu valodā, taču to ir viegli saprast. Tur atrodami tādi eksperimenti kā ūdens molekulu kustības pārbaude, statiskās elektrības eksperimenti, tornado izveide pudelē u.c.

Faktu skaidrojumi video formātā

"Youtube" platformā pašlaik atrodami neskaitāmi informatīvie video par dažādām tēmām, ieskaitot eksaktās zinātnes. Piemēram, kanālā "Start it" atrodami video par datoriku, virtuālo realitāti, 3D druku, robotiku un mājaslapu izveidi. Dažādus video materiālus var atrast arī interneta platformās "Uzdevumi.lv" un "Steamup.lv". STEaMup lapu var izmantot ikdienā, apgūstot fiziku, ķīmiju, matemātiku, informātiku, bioloģiju un dabaszinātnes. Svarīgi, ka šajā mājaslapā ir ne tikai dažādi uzdevumi un izglītojošie video, bet arī pieredzes stāsti video formātā, kas var motivēt jauniešus apgūt šīs zinātnes.