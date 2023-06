Līgo vakarā dzimušo puisi nosauc par Pērkonu Pēteri. Svētkos pasaulē nākušie mazuļi

Svētku laiks turpmāk kļūs neaizmirstams vairākām ģimenēm, jo pasaulē nākuši viņu bērni!

Ziņa papildināta 27. jūnija pulksten 13.00. ar informāciju par Liepājā dzimušiem mazuļiem.

Rīgas Dzemdību namā 23. jūnijā pasaulē nāca četri puikas un septiņas meitenītes, ziņo iestādes sabiedrisko attiecību pārstāve Baiba Auzāne. Pašā Līgo vakarā divas meitenītes iespēja piedzimt īsi pirms pusnakts, nākot kā otrā un trešā māsa ģimenē. Savukārt 24. jūnijā dzimuši seši puikas un septiņas meitenītes, kuru vidū arī dvīņu meitenes.

Tikmēr Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā piedzimuši četri puisīši. Līgo dienā – Reinis, Jāņu dienā – Krišjānis un Olivers, bet tieši pēc svētkiem – Tomass, ziņo Anda Šlakorciņa, SIA "Kuldīgas slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste.

Bet Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī 23. jūnijā, Līgo vakarā, sagaidīta meitenīte Renāte un puisītis ar ļoti spēcīgu vārdu – Pērkons Pēteris. 24. jūnijā, Jāņos, sagaidīta meitenīte Estere un puisīti Roberts, ziņo slimnīcas Sabiedrisko attiecību speciāliste Dana Bileskalne.

Savukārt Vidzemes slimnīcā 23. jūnijā neviens mazulis nav dzimis, bet 24. jūnijā pasaulē nākuši divi puikas, informē SIA "Vidzemes slimnīca" Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Agnija Upīte. Viens puika, gulbenietis, dzima 3640 g smags un 53 cm garš, pasaulē nākot pulksten 13.16. Savukārt otrs zēns, valmierietis, pasauli ieraudzīja pulksten 17.18, sverot 2862 g un 51 cm garš.

Kopumā Vidzemes slimnīcā no 19. jūnija līdz 25. jūnijam pasaulē nākuši 14 mazuļi – piecas meitenītes un deviņi puisīši. Šo svētku laiku īpašu padara fakts, ka slimnīcā piedzimis 400. un 401. mazulis, kas bija dvīnīši – meitenīte un puisītis. No visiem jaundzimušajiem četri ir valmierieši, viens no Ķoņu pagasta, viens no Rencēnu pagasta un dvīnīši no Strenčiem.

Arī Liepājā svētku laiks bijis ražīgs. Jāņu dienā, 24. jūnijā Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši divi mazuļi – meitenīte un puika. Līgo vakarā mazuļi nav dzimuši, ziņo Indra Grase, sabiedrisko attiecību speciāliste no SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”.

Liepājnieku Enijas Ļeonovas un Artura Akačenoka ģimenē 24. jūnijā pulksten 4.34 sagaidīta meitiņa (2760 g, 51 cm), kurai dots vārds Amēlija. Mazulīte ir pirmais bērniņš ģimenē. Amēlijas māmiņai dzemdības pieņēma vecmāte Ineta Vītola.

Kuldīdznieku Lienes Redīzas un Mārtiņa Felšana ģimenē 24. jūnijā pulksten 13.00 sagaidīts dēliņš (2705 g, 51 cm), kuram dots vārdiņš Jēkabs Kaspars. Mājās mazo brālīti gaida piecpadsmitgadīgā māsa Evelīna, deviņgadīgais brālis Intars un septiņgadīgā māsa Emīlija Anna. Mazo Jēkabu Kasparu sagaidīja vecmāte Ingūna Ķuda.

25. jūnijā liepājnieku Dainas Mediņas un Aigara Mediņa ģimenē plkst. 03.11 pasaulē nācis puika (3660.g, 53 cm), kuram dots vārdiņš Reinis. Mājas mazo Reini gaida trīsgadīgais brālītis Rauls. Mazo Reini sagaidīja vecmāte Sandra Pēka.

25. jūnijā liepājnieku Ilzes Embrektes un Ritvara Embrekta ģimenē plkst. 04.15 pasaulē nākusi meitenīte (3700 g, 54 cm), kurai dots vārdiņš Adelīna. Mājās mazo māsiņu gaida astoņgadīgā māsa Evelīna. Mazajai Adelīnai un viņa mammītei dzemdībās palīdzēja vecmāte Ingūna Ķuda.

25. jūnijā liepājnieku Jolantas Veronikas Tilkas un Emīla Laura ģimenē pulksten 16.15 pasaulē nākusi meitenīte (3095 g, 53 cm), kurai dots vārdiņš Karlīna Eimija. Mājas mazo māsiņu gaida divgadīgais brālītis Olivers Jānis. Mazo Karlīnu Eimiju sagaidīja vecmāte Ilze Goldmane.

25. jūnijā liepājnieku Sintijas Kļaviņas un Raivo Stūrīša ģimenē pulksten 17.53 pasaulē nācis puika (3950 g, 54 cm), kuram dots vārdiņš Helvijs. Mājās mazo brālīti gaida trīsgadīgais brālītis Olafs. Mazajam Helvijam un viņa mammītei dzemdībās palīdzēja vecmāte Ilze Goldmane.

"Delfi" apsveic svētkos dzimušos mazuļus un viņu ģimenes!