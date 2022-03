Lūk, te es un manas grāmatas! Kāpēc bibliotēkā nepieņems šādus dāvinājumus

Teju katram no mums mājās grāmatas, par kurām skaidri un godīgi varam teikt – tās turpinās krāt putekļus vēl daudzus gadus. Šādos gadījumos parasti seko ieteikums salikt grāmatas kastēs un ziedot bibliotēkai. Izrādās, tik vienkārši nemaz nebūs, un nesankcionētus dāvinājumus bibliotēkā nepieņems, Latvijas Televīzijas raidījumā "Revidents" stāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājuma veidošanas nodaļas vadītājs Ansis Garda.

Garda atklāja, ka cilvēki par iespēju nodot savas grāmatas bibliotēkā interesējas bieži – vismaz pāris reizes nedēļā.

Nacionālās bibliotēkas krājumi ir plaši, taču bibliotēkai interesējoši varētu būt deviņdesmito un divtūkstošo gadu izdevumi dažādās valodās. Tāpat arī grāmatas un publikācijas no pirmskara un kara perioda. "Diez vai mums būs interesantas bērnu grāmatas latviešu valodā, jo tās saņemam no izdevējiem kā obligāto eksemplāru," stāstīja Garda. "Ir tāds obligāto eksemplāru likums, kurā noteikts, ka izdevējam ir pienākums piegādāt grāmatu obligātos eksemplārus. Un tad mēs, balstoties uz izvērtējumu, nepieciešamības gadījumā piepērkam vai saņemam dāvinājuma veidā no izdevēja vai kāda cita papildus eksemplārus."

Ja nolemts sev nevajadzīgās grāmatas nodot bibliotēkai, vispirms nepieciešams izveidot grāmatu sarakstu. Šajā sarakstā jānorāda pamatinformācija par izdevumu – tās autors, nosaukums, izdevējs un izdošanas gads. Pēc tā tad bibliotēka izvērtēs, vai šīs grāmatas ir nepieciešamas. "Bibliotēka nepieņems nesankcionētus dāvinājumus, respektīvi, jūs nedrīkstat sakraut grāmatas kastē un atvest uz bibliotēku," informēja eksperts. "Svarīgi norādīt arī ir grāmatas stāvokli – labā vai sliktā stāvoklī. Sliktā stāvoklī mēs [grāmatu] pieņemtu ļoti atsevišķos gadījumos – ja tas tiešām ir retums vai mūsu krājumā nav neviena eksemplāra, vai tikai daži [tās] eksemplāri," piebilda Garda.

Dažkārt cilvēki vēršas pie Nacionālās bibliotēkas ar domu, ka tā ir centralizētā ēka visām Latvijas bibliotēkām un nodotās grāmatas tālāk nosūtīs arī citām, taču tā nav. Pārstāvis skaidroja, ka Latvijā ir dažādas bibliotēkas – zinātniskās, augstskolu, arī pagastu un pašvaldību bibliotēkas, kas savā starpā nav saistītas, tāpēc sarakstu ar nododamajām grāmatām vispirms var iesniegt sev tuvākajā pašvaldības bibliotēkā vai aprūpes iestādē.