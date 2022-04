Mācītāja Losāne par abortu pēc izvarošanas: Maskulīnā reliģija nedod izvēli sievietei

"Ne tikai Dievs veido bērnu, bet ir arī cilvēciskais ieguldījums. Jādod sievietei brīvība izvēlēties, ko darīt [ja iestājusies grūtniecība]. Baznīcai beidzot jāizbeidz norādīt, ko darīt. No malas neviens nedrīkst atņemt sievietei izvēli," par aborta veikšanu, ja grūtniecība iestājusies pēc izvarošanas, saka mācītāja Rudīte Losāne.

Laikā pirms Lieldienām portāls "Delfi" publicēja interviju ar Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču. Viena no sarunas tēmām bija par sievietēm Ukrainā, kurām pēc izvarošanas iestājusies grūtniecība. Zbigņevs Stankevičs pauda, ka, neskatoties uz nenoliedzami smago pāridarījumu, baznīcas nostāja nemainās – šajā gadījumā sievietei nevajadzētu veikt abortu, bet bērnu iznēsāt un atdot adopcijai tiem, kam ir grūtības tikt pie atvases. Šāda pieeja izraisīja asu pretreakciju video komentāros sociālajā tīklā "Facebook". Šajā rakstā "Delfi" uzrunāja mācītāju un Iļģuciema sieviešu cietuma kapelāni Rudīti Losāni, kura pauž citādu evaņģēlija skaidrojumu un neslēpj sašutumu par Zbigņeva Stankeviča teikto, kā arī atsaucas uz pieredzi, atbalstot sievietes, kuras izvarotas, un sekām, bērnu pēc šādas pieredzes audzinot.

"Delfi" publicēs arī pētījumos balstītus psiholoģes un ārstu skaidrojumus par sievietēm, kas cietušas no seksuālās vardarbības, kā dēļ iestājusies grūtniecība, par dažādu izvēļu ieguvumiem un riskiem, svarīgāko cietušo atbalstā.

Lūk, Rudītes Losānes pārdomas pēc "Delfi" raidījuma.

Stankeviča kungs intervijā pauda viedokli, kāds ir katoļu baznīcā. Katoliskajā baznīcā aborta aizliegums ir ar pirmo brīdi, kad sperma savienojusies ar sievietes olšūnu, un no tā brīža bērns vairs nav viņas īpašums. Intervijā žurnāliste Olga Dragiļeva uzsvēra, ka Stankeviča kunga paustajā ir daudz kopīga ar Vladimira Putina teikto, tikai bez agresijas. Arī es vēlos vilk zināmas paralēles. Abas ir impērijas – gan Krievija, gan katoliskā baznīca. Tajās ir raksturīgi uzurpēt kontroli, katoliskās baznīcas gadījumā – pār sievietes miesu. Katoliskajā baznīcā ir 400 000 priesteru, kas dzīvo celibātā, kuri nav iepazinuši sievietes, nav bijuši dzemdībās, kuriem nav nekāda veida tuvības ar sievieti. Celibāts viņus ir tik ļoti nošķīris no sievietes, no viņas dzīves sajūtām. [Ar striktām dogmām] viņi iegūst maksimālu kontroli pār sievieti, lai vadītu situāciju.

Es piekrītu Stankeviča kungam tajā, ka bērns ir dzīva būtne, bet jautājums – kurā stadijā? Kad pievienojas dvēsele? Piemēram, no Mozus 3. grāmatas var saprast, ka dvēsele pievienojas tad, kad izveidojas asinsrite, tātad – kad sāk pukstēt bērna sirds (tas notiek aptuveni 23. dienā pēc ieņemšanas, aptuveni 5. grūtniecības nedēļā, aut.). Arī Svētais Augustīns nesaka, ka pirmajās ieņemšanas dienās apaugļotajā olšūnā būtu iemājojusi dvēsele. Neviens mēs tā īsti jau nezinām, kad dvēsele iemājo bērnā.