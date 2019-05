Madonas glābējsilītē 20. maijā ielikta meitenīte

Pirmdien, 20. maijā, īsi pirms pulksten 13 Madonas glābējsilītē ielikta aptuveni piecas dienas veca meitenīte, pastāstīja projekta "Babybox" vadītāja Laura Zvirbule.

Par šo gadījumu slimnīca informējusi atbildīgās institūcijas – policiju un bāriņtiesu. Kā stāstīja Laura, meitenīte pēc pirmreizējās ārstu apskates ir vesela, savam vecumam atbilstoša svara. Pie bērniņa bija atstāts arī maisiņš ar mazulim nepieciešamjām lietām.

Tikmēr sabiedrība par notikušo arī nav vienaldzīga – kāda sieviete pat redzējusi, kā mazulīti, ietītu segā, steigšus nogādā slimnīcas telpās.

Tikko redzēju kā Madonas babybox tika atstāts zīdainis. Mediķi skriešus skrēja uz babybox un iznesa kā mazu kūniņu, satītu segā..

Bez asarām acīs šo nav iespējams skatīt.. — Kaija Skujiņa (@KaijaSkujina) May 20, 2019

Madonietis, veterinārārsts un pašvaldības deputāts Kaspars Udrass, kurš bijis viens no inicatoriem, lai Madonā iekārtotu šādu vietu, kur atstāt mazuli, stāsta, ka šis ir otrais šajā salīdzinoši nelielajā pilsētā izveidotajā glābējsilītē ievietotais bērniņš. Ja pirms "Babybox" iekārtošanas bijušas šaubas, vai tik mazā pilsētā tas nepieciešams, jau pirmais tur ievietotais bērniņš esot parādījis, ka šādai vietai jābūt. "No vienas puses prieks, ka mazulis nav kaut kur pamests, bet no otras – žēl, ka nevarēja palikt kopā ar mammu," saka Kaspars.

20. maijā Madonā ieliktā meitenīte šogad ir otrais glābējsilītē atstātais mazulis, pirmais bija atstāts Rīgā esošajā "Babybox".