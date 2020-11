Maģisku mirkļu piepildīts – idejas, kā adventes laiku padarīt īpašu bērniem

Pirmā advente pieklauvējusi pie novembra nogales durvīs, kas nozīmē tikai vienu – tūliņ ne vienās vien mājās skanēs Ziemassvētku melodijas, smaržos no krāsns izņemtas piparkūkas, bet bērnu acīs zibsnīs košo lampiņu atspulgi. Ziemassvētkus īpaši gaida mazākie ģimenes locekļi, tāpēc, lai gaidīšanas laiks būtu maģisku kopā būšanas mirkļu piepildīts, apkopojām dažādas idejas, ko īstenot visiem kopā, lai sagatavotos svētku vakaram.

Dariniet svētku rotājumus kopā

Bērniem patīk dažādi radoši darbiņi, vēl jo vairāk, ja tie darināti svētku gaidās. Vecāki kopā ar atvasēm var radīt ne tikai paši savu adventes vainagu, bet arī dažādus rotājumus, kurus iekārt, piemēram, logos, durvju ailēs un citviet mājās.

Lūk, dažas idejas svētku vainagiem un rotājumiem, kurus pašiem pagatavot:

Ziemassvētku zeķes un adventes kalendāri ar pārsteigumiem

Svētku gaidīšanas laiks var kļūt par piedzīvojumu ik dienas, ja bērniem sagatavosi laikus adventes kalendāru, kura pirmo pārsteigumu atvērt jau 1. decembrī. Varat vienoties par to, kāds koncepts būs jūsmājās – Ziemassvētku zeķes, kas iekarinātas īpašā vietā, un katru dienu vai ik pārdienas tajā paslēpts kāds mazs našķis, mantiņa vai cits sīkums, vai arī adventes kalendārs ar sainīšiem, labajām domām vai darbiņiem, kas ik dienas jāpadara, lai kopā veidotos, piemēram, 24 ģimenes aktivitātes. Idejas kalendāra izpildījumam vari smelties, piemēram, šeit.

Piepildiet mājas ar pašu ceptu piparkūku vai cepumu smaržu

Bērniem ļoti patīk cept piparkūkas. Ļoti! Ļauj mazajiem palīgiem darboties virtuvē, rullējot piparkūku mīklu, izspiežot formiņas un apziežot tās ar sakultu olu spīdumam. Ja zināt, ka adventes laikā piparkūkas cepsiet ne vienu reizi vien, padariet šo pasākumu par radošu – katru reizi izvēlēties kādu atšķirīgu recepti, vēl nenogaršotus cepumus u. tml.

Dažas idejas iedvesmai:

Skatieties Ziemassvētku filmas kopā

Ziemassvētku sajūtu atrast palīdzēs ne tikai piparkūkas un rotājumi, bet arī filmas, kas aizvedīs burvīgajā Ziemassvētku vecīša, īgnā Grinča vai citu varoņu pasaulē. Protams, filmiņas nav jāskatās katru dienu, bet varat ģimeniski izlemt, ka, piemēram, katru adventes svētdienu noskatīsieties vienu. Varbūt izlemt palīdzēs šis tests, kurā varat noskaidrot, kurš no Ziemassvētku varoņiem katrs esat?

Filmu ieteikumi no portāla "Cālis":

"Viens pats mājās" (Home Alone) – jebkura no šīs filmas franšīzes daļām;

"Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus" (2000) ar Džimu Keriju galvenajā lomā, kā arī animētā filmiņas versija "Grinčs" (2018);

"Klauss" (2019), kas skatāms "Netflix" – alternatīvs stāsts par Ziemassvētku vecīša izcelsmi;

"Ledussirds" (2013) – par šo filmiņu visi komentāri lieki, bērniem patiks.

Runājiet par dāvanu nozīmi un citu iepriecināšanu

Bērniem, šķiet, Ziemassvētku gaidīšanas laika nozīmīgākā daļa ir sarunas par dāvanām un to, kā rūķīši un Ziemassvētku vecītis visu gadu vērojis mazo rakaru labo uzvedību. Jau savlaicīgi runājiet ar bērnu par samērīgumu dāvanu vēlmēs un to, ka laikus noteiksiet dāvanu "griestus". Ar bērniem vērts izrunāt arī to, ka ir bērni, kuri Ziemassvētkos nesaņem greznas lietas, jo ir skaudrā dzīves situācijā. Varbūt vērts iepriecināt kādu bērnu, piedaloties "Laimas" Ziemassvētku namiņa akcijā? Kad šīs lietas pārrunātas, sēdieties pie galda kopīgi un ļaujiet bērnam uzrakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim.